Homenaje a Locomotora Oliveras: el especial mensaje de sus hijos para mantener vivo el legado de la boxeadora

A doce meses de la dolorosa pérdida de la ícono del boxeo, un escrito virtual conmovió a los seguidores de la referente deportiva.

A doce meses de su partida, el legado de la exboxeadora mantiene vivo su espíritu de lucha. / Archivo MDZ

A un año del fallecimiento de Alejandra "Locomotora" Oliveras, sus hijos volvieron a utilizar las redes sociales para rendirle un sentido homenaje. Con un mensaje cargado de emoción, recordaron la huella imborrable que dejó la expugilista.

El mensaje emotivo de los hijos de Locomotora En el escrito publicado en las plataformas digitales, los jóvenes remarcaron que el tiempo no logró borrar el impacto de su figura. “Su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó. Todavía cuesta creer que ya no está“, expresaron.

Alejandra "Locomotora" Oliveras fue recordada por sus hijos con una emotiva carta pública. Instagram En ese sentido, remarcaron el aprendizaje que les dejó la múltiple campeona mundial a lo largo de su vida. “Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring: fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes”, reflexionaron.

La jujeña conquistó seis títulos mundiales durante su exitosa carrera sobre el cuadrilátero. Instagram Asimismo, la familia aprovechó la fecha para realizar un pedido muy especial a todos los fanáticos y admiradores de la exdeportista. La solicitud buscó transformar el dolor del recuerdo en un impulso de superación diaria.

“No recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía. Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse", señalaron.