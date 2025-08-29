Los hijos de la Locomotora Oliveras la recordaron a un mes de su muerte: "Nadie lo puede creer"

Tras varios días internada luego de sufrir un duro accidente cerebrovascular, la famosa boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras se despidió del plano terrenal el 28 de julio de este 2025. Hoy se cumple un mes de su muerte y pocos han podido procesar la información; en este cuadro, su familia la recuerda a través de emotivos posteos en las redes sociales.

Con una foto juntos y a través de su cuenta de Instagram , su hijo Alejandro compartió unas emotivas palabras intentando así convivir diariamente sin la imagen de mujer más imponente de su vida. "Hoy, ya hace 1 mes de tu partida... aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca y a todos nos haces falta!!!", es el comienzo del descargo.

Más abajo, el hijo expresó seguramente entre lágrimas: "Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto! Y siempre va a ser así". Por otro lado, aseguró que intentará homenajear y enorgullecer a su madre siguiendo sus pasos con las ideas de "vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar a la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado".

Para terminar, reflexionó que a pesar de tener una familia pequeña es "poderosa" y lleva a cabo todas y cada una de las acciones que nombró anteriormente. "Te quiero mucho ma" y un corazón fueron las últimas palabras del emotivo posteo de Alejandro.

El hermano de la Locomotora Oliveras a un mes de su muerte

“Hoy se cumple un mes de tu ausencia física, pero yo te siento más viva que nunca, en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en su corazón… Dejaste huellas para siempre. Te amo, hermana. Te amo bro”, fueron las palabras de Jesús Oliveras, el hermano de la boxeadora que emocionó a todos los argentinos con sus palabras.

jesus-oliveras-recordo-a-su-hermana-a-un-mes-de-su-muerte-foto-captura-instagramlicenciadojesusoliveras-FAIZ7QYOI5EX3I2AWLDVLK2KBY El recuerdo del hermano de la Locomotora Oliveras. @licenciadojesusoliveras

El collage de fotos con el que acompañó sus sentidas palabras, también fue la combinación perfecta para una de las canciones argentinas más emocionantes de la historia cultural. "No es mi despedida" de Gilda, enmarcó la reflexiva publicación en su cuenta de Instagram.