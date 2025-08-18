Netflix: cuál es el personaje que interpreta la Locomotora Oliveras en la serie más vista del momento

La deportista aparece debutando en la actuación En el Barro en Netflix. Rápidamente se transformó en la serie más vista de la plataforma.

El pasado 14 de agosto Netflix estrenó En el barro, el spin-off de El Marginal y en pocos días terminó siendo lo más visto de la plataforma. Uno de los personajes es interpretado por la recientemente fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Netflix: el recuerdo de una campeona Alejandra “Locomotora” Oliveras falleció el pasado 28 de julio después de sufrir un ACV. Es por eso que al inicio de la serie hay una leyenda en homenaje a la boxeadora que no llegó a ver el estreno de su debut en la actuación.

locomotora oliveras Falleció el 28 de julio y no llegó a ver su debut en Netflix. Fuente: América. Muchos espectadores manifestaron su emoción al verla en la pantalla de Netflix. En la serie Oliveras encarna a Rocky, una reclusa que es acusada de haber asesinado a su marido.

“Es hermoso, un mundo nuevo para mí, nunca actué en ficción. Me encanta, estoy agradecida a Sebastián Ortega por la oportunidad. Cuando me llamaron no lo podía creer”, señaló el año pasado la Locomotora en la mesa de Juana Viale.

En ese momento la deportista se refirió a su personaje en la serie: “Soy una asesina. Yo maté haciendo justicia, a un hombre, a mi marido. Por eso estoy en la cárcel hace muchos años, pero no soy narco ni chorra. Cuando vean la serie se van a dar cuenta y me van a dar la razón”.