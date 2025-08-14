El video de la Locomotora Oliveras con Julieta Prandi que se volvió viral tras la condena de Claudio Contardi: "Te quiero y te admiro"

En las últimas horas se viralizó un conmovedor clip de la fallecida exboxeadora, en el que le dedicaba sentidas palabras de aliento a la actriz.

Julieta Prandi consiguió finalmente que lo condenen a Claudio Contardi por abusar de ella durante años. La actriz se mostró conforme con la decisión de la Justicia y expresó el agradecimiento a los medios de comunicación y a aquellas personas que estuvieron junto a ella.

Los famosos mostraron su apoyo a la actriz a través de sus redes sociales y un video que se volvió viral en las últimas horas fue el de Alejandra Locomotora Oliveras. La exboxeadora que falleció luego de un ACV compartió una publicación en el año 2024 donde se la pudo ver con Prandi en los estudios de radio "La 100".

"Estoy emocionada porque te conocí en persona. Juli, sos una persona que admiro mucho desde la tele a todo lo que pasó en tu vida y cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro y sos hermosa", le expresó Oliveras. Por su lado, Julieta le respondió: "Yo te admiro y te agradezco. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad".

"Las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación y del abandono. Somos fuertes".