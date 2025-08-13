La actriz habló con los medios de comunicación tras el veredicto y la inmediata detención de su expareja.

Julieta Prandi dialogó con los medios de comunicación luego de la condena a 19 años de prisión que le otorgaron los jueces a Claudio Contardi. La actriz no llegó a escuchar el veredicto, pero minutos después ingresó a la sala de audiencias y rompió en llanto tras abrazarse con sus familiares y abogados.

A la salida de los tribunales, Julieta habló con los medios de comunicación y fue contundente: "Lo primero que les quiero decir es gracias... Siento que la Justicia finalmente escuchó a una sociedad que estuvo de este lado. A los medios que estuvieron difundiéndolo les agradezco de todo corazón, no en mi nombre, sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso".

"Yo espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien porque en el medio las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan en el medio, hay demasiados femicidios en este país", expresó Prandi. Además, subrayó que "siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida donde yo puedo elegir y ser feliz".

Julieta Prandi rompió el silencio tras la condena Julieta Prandi rompió el silencio tras la condena a Claudio Contardi y lo aniquiló Respecto a la condena, la actriz comentó: "19 años es una pena ejemplar, yo creo que está bien. Podría ser más, podría ser de por vida, son 19 años que es casi el infierno que yo viví, que fueron 20". Prandi sostuvo, sin embargo, que "el miedo siempre está" pese a la condena que recibió Contardi.