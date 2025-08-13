La Justicia dictaminó que el empresario sea detenido de forma inmediata en el marco del juicio por abuso sexual.

Julieta Prandi encontró algo de tranquilidad luego de que la Justicia condenó finalmente a Claudio Contardi a 19 años de prisión. Lo llamativo de todo esto es que el tribunal citó a las partes a las 11:00 de la mañana y la actriz llegó tarde, y de esta manera no pudo escuchar en la sala el veredicto final.

"Pronunciar veredicto condenatorio para el procesado Claudio Raúl Contardi por los hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y el mes de marzo del año 2018 en la localidad de Escobar, que damnificó a Julieta Prandi", comenzó diciendo la Justicia.

Además, agregaron: "El Tribunal resuelve condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por conciderarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causarle un daño en la salud mental de la víctima".

La reacción de Julieta Prandi tras la condena de 19 años a Claudio Contardi Se esperaba que Julieta Prandi estuviera presente al momento de la lectura del veredicto, pero llegó unos minutos tarde y no pudo estar en el momento más importante del juicio. En medio de la caminata hacia tribunales, Julieta no habló con los medios y una vez en la sala de audiencias, se largó a llorar.