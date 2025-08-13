Juicio de Julieta Prandi: así se llevaron detenido a Claudio Contardi tras la condena en su contra

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana sentenció a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. La Justicia dispuso su inmediata detención, medida que fue ejecutada en la misma sala de audiencias.

Tal como se pudo ver en la trasmisión televisiva, Contardi fue retirado esposado por una puerta trasera del tribunal. La Policía procedió a colocarle las esposas inmediatamente después de conocerse el veredicto. Asimismo, trascendió que echó en el acto a su abogado, Claudio Nitzcamer.

La sentencia pone fin a un proceso judicial iniciado hace cinco años, cuando Prandi denunció a su expareja por abusos ocurridos durante su convivencia. Durante el juicio se escucharon testimonios de la denunciante, de especialistas y de testigos propuestos por ambas partes.