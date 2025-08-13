Impactante: el video del desgarrador alegato final de Julieta Prandi frente a los jueces

Ángel de Brito compartió en LAM un clip de la artista donde expresa sus últimas palabras y recuerda el calvarió que vivió con Claudio Contardi.

Claudio Contardi finalmente fue condenado a 19 años de prisión en el juicio que le inició Julieta Prandi por abuso sexual agravado durante los años de relación. En medio de todo esto, en LAM compartieron un fuerte video del alegato final de la actriz frente a los jueces y causó conmoción.

"Me maltrataron, me humillaron, me apartaron de mi familia, estuve cuatro años sin ver a mis padres y me quedé sola. Esto que hablamos acá durante dos días y medio es solo una décima parte de lo que a mí me pasó", comenzó diciendo Julieta frente a los jueces.

Luego, agregó: "Yo pasé un horror y yo ya estuve muerta porque todavía no me siento una persona libre, plena, viva y feliz. Todavía intento reencontrarme, volver a creer en mí, volver a sonreír, volver a sentirme segura y volver a no recordar los hechos aberrantes que tuve que soportar.Me hubiese encantado no despertarme másy eso que era mamá de dos".

"Cuando a mí me pasaba esto, yo tenía un bebé de meses y un chiquito de cuatro cuando empecé a pasar estos abusos. Nadie lo puede cuantificar y no hay una pena que equivalga a los años de vida que a mí me robaron, que fueron 11 años de matrimonio... Casi 20 años me robó de vida", expresó con lágrimas en sus ojos.