La actriz compartió un extenso escrito acompañado por el video del momento en el que los jueces informaron la sentencia.

Julieta Prandi finalmente rompió el silencio en sus redes sociales luego de la extensa y agobiante jornada que terminó con la sentencia a 19 años de prisión a Claudio Contardi, su exmarido. La conductora se mostró contenta al hablar con los medios y hace minutos compartió un duro posteo.

"Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años", comenzó Julieta su descargo.

Luego, agregó: "Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme".

El video con el que Julieta Prandi acompañó el duro escrito El desgarrador y emotivo posteo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi "Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia", comentó en otra parte del escrito Julieta Prandi dejando en claro que no la pasó nada bien durante estos años en que la justicia parecía serle esquiva.