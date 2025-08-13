En el programa de Sergio Lapegüe revelaron una dura información sobre la actriz luego del veredicto que determinó 19 años de prisión a su exmarido.

Julieta Prandi finalmente encontró la justicia que buscó durante 5 años y este miércoles condenaron a 19 años de cárcel a Claudio Contardi por abuso sexual agravado. La actriz no pudo llegar a la lectura del veredicto, pero se mostró muy emocionada cuando ingresó a los tribunales, donde se encontró con familiares, amigos y por supuesto el grupo de abogados.

El mal momento que vivió Julieta Prandi El mal momento que pasó Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hubo gritos" "El Tribunal resuelve condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por conciderarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causarle un daño en la salud mental de la víctima", expresaron en la lectura del veredicto.

En el programa de Sergio Lapegüe, uno de los periodistas que se encontraba en el interior de la sala contó que se vivieron momentos de tensión por la salud de Julieta Prandi, ya que se descompensó: "Hace un ratito salió el médico y dijo que había tenido un tema emocional, estaba muy preocupada".

Julieta Prandi (3) Julieta Prandi desconsolada. Foto: RS Fotos. "En un momento salieron a pedirnos caramelos o algo dulce para levantarla", comentó el periodista. Además, agregó que "hubo gritos también y enseguida entró un médico. Aparentemente, fue todo emocional, no hubo ningún conflicto clínico".