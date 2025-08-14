El sentido mensaje de Emanuel Ortega acompañando a Julieta Prandi en un momento fundamental

Previo a que se dictara la sentencia contra el exmarido de Julieta Prandi, Emanuel Ortega fue interceptado por un cronista de canal América.

El novio de la modelo no dudó en pronunciarse previo a la sentencia.

Emanuel Ortega, cantante y pareja de Julieta Prandi, se convirtió en un soporte importante durante todo el proceso judicial contra Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión. Aunque no llegaron a tiempo a escuchar el veredicto en el tribunal, el apoyo de la pareja de la modelo fue constante, incluso en los momentos previos al fallo.

Minutos antes de dirigirse al Tribunal Oral Criminal N°2 de Zárate-Campana, Prandi y Ortega fueron entrevistados en Lape Club Social (América TV), donde el conductor, Sergio Lapegüe, destacó el rol del cantante como compañero incondicional. Desde el programa, le agradecieron públicamente por estar al lado de Julieta en un proceso tan doloroso.

Frente a las cámaras, Ortega no dudó en responder con un mensaje contundente: "Gracias a los medios por apoyarla a ella, están mandando un mensaje a miles de mujeres que necesitan que este día las cosas cambien para bien". Sus palabras reflejaron que este caso trasciende lo personal, convirtiéndose en un símbolo para otras víctimas.

Emanuel Ortega acompañó a Julieta Prandi a conocer el veredicto de la Justicia julieta prandi emanuel ortega Emanuel Ortega habló con el cronista de Lape Club Social (América TV) para expresar su apoyo a Prandi, minutos antes de que la sentencia fuera dictada. Foto: Instagram Julieta Prandi El artista insistió en la importancia histórica del fallo: "Es la oportunidad que tiene la Justicia de nuestro país para dar vuelta la página y empezar a escribir una nueva". Además, amplió el foco hacia otras formas de violencia: "Hay un montón de víctimas, no solo de género, que están esperando sentirse un poco más protegidas y amparadas".