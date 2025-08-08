"Son personas que no tendrían que haber nacido": Emanuel Ortega fue duro contra el ex de Julieta Prandi

Emanuel Ortega, como pareja de Julieta Prandi, dio a conocer cómo vio a los hijos de la modelo tras la relación que ella tuvo con Contardi.

La pareja de julieta Prandi la acompaña en el proceso contra su ex. / Archivo MDZ

En medio del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, su pareja, Emanuel Ortega, rompió el silencio y habló a corazón abierto sobre el impacto de la situación en los hijos de la modelo. Con una profunda emoción, el artista describió el estado en el que conoció a los niños, revelando el daño psicológico que sufrieron durante el calvario de su madre. Sus palabras, en una entrevista para el programa A la Barbarossa, buscan visibilizar las consecuencias devastadoras del accionar de Contardi en toda la familia.

Jilieta Prandi Julieta Prandi vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Archivo MDZ Ortega fue muy claro en su relato, describiendo a los hijos de Prandi como "dos criaturas hermosas pero casi tan rotas como ella". El cantante compartió la angustia de verlos vivir con miedo, una situación que lo conmovió profundamente: "Había que ver a esos niños con el temor que vivían y el daño que tenían hecho".

Para el artista, el daño que sufrieron Julieta y su familia va mucho más allá de lo que se percibe públicamente. Por ello, se refirió a Contardi de una manera muy contundente: "El daño que sufrió Julieta y toda su familia va mucho más allá, por eso creo que este individuo, cosa, no sé cómo llamarlo, no puede seguir caminando libre como cualquiera de nosotros".

Ana Paula Dutil quiere recuperar el amor de Emanuel Ortega El cantante está en pareja con Julieta Prandi Emanuel Ortega está en pareja con Julieta Prandi. Redes sociales En un momento de la entrevista, Ortega se mostró indignado con la posibilidad de una pena menor. "20 años de cárcel es poco, es muy feo lo que voy a decir pero estas son personas que no tendrían que haber nacido", sentenció, dejando en claro su postura frente a los actos de los que se acusa a Contardi.