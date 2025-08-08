"Son personas que no tendrían que haber nacido": Emanuel Ortega fue duro contra el ex de Julieta Prandi
Emanuel Ortega, como pareja de Julieta Prandi, dio a conocer cómo vio a los hijos de la modelo tras la relación que ella tuvo con Contardi.
En medio del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, su pareja, Emanuel Ortega, rompió el silencio y habló a corazón abierto sobre el impacto de la situación en los hijos de la modelo. Con una profunda emoción, el artista describió el estado en el que conoció a los niños, revelando el daño psicológico que sufrieron durante el calvario de su madre. Sus palabras, en una entrevista para el programa A la Barbarossa, buscan visibilizar las consecuencias devastadoras del accionar de Contardi en toda la familia.
Ortega fue muy claro en su relato, describiendo a los hijos de Prandi como "dos criaturas hermosas pero casi tan rotas como ella". El cantante compartió la angustia de verlos vivir con miedo, una situación que lo conmovió profundamente: "Había que ver a esos niños con el temor que vivían y el daño que tenían hecho".
Para el artista, el daño que sufrieron Julieta y su familia va mucho más allá de lo que se percibe públicamente. Por ello, se refirió a Contardi de una manera muy contundente: "El daño que sufrió Julieta y toda su familia va mucho más allá, por eso creo que este individuo, cosa, no sé cómo llamarlo, no puede seguir caminando libre como cualquiera de nosotros".
En un momento de la entrevista, Ortega se mostró indignado con la posibilidad de una pena menor. "20 años de cárcel es poco, es muy feo lo que voy a decir pero estas son personas que no tendrían que haber nacido", sentenció, dejando en claro su postura frente a los actos de los que se acusa a Contardi.
El cantante confía en que este caso puede sentar un precedente importante. Para él, la justicia tiene "la oportunidad con este caso de sentar un precedente fundamental para miles de mujeres" que han pasado por situaciones similares. El apoyo de Ortega a Julieta Prandi no es solo emocional, sino también público, y busca que el desenlace de este juicio sea un mensaje claro de que la violencia no tiene lugar en la sociedad.