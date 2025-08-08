Julieta Prandi se descompensó en medio del juicio contra su ex: cómo se encuentra
La modelo Julieta Prandi no pudo soportar la cantidad de emociones durante el juicio contra Claudio Contardi y se descompensó.
El tercer día de audiencia en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi estuvo marcado por un dramático giro. La modelo sufrió una descompensación en los tribunales de Zárate-Campana y tuvo que ser atendida por médicos, generando gran preocupación en su entorno. El incidente ocurrió en un momento clave de la jornada, que además reveló un cambio radical en la estrategia de defensa de su exmarido.
El periodista Alejandro Guatti, en un móvil para Intrusos, brindó detalles de lo ocurrido. Según su relato, Prandi se descompensó después de su alegato, donde hizo fuertes pedidos. La emoción contenida de tanto tiempo y la declaración de la defensa de Contardi, que acusaba a la modelo de inventar todo, habrían detonado la crisis. La situación fue tan grave que tuvieron que llamar a una ambulancia para atender a la novia de Emanuel Ortega.
Más allá de la descompensación, la jornada judicial trajo novedades relevantes sobre la defensa de Claudio Contardi. Pese a haber negado siempre las acusaciones de abuso sexual, el exmarido de Prandi tuvo un sutil cambio de estrategia, según lo reveló Javier Baños, el abogado de la modelo. Contardi pasó de negar todo a admitir, de forma implícita, su culpabilidad.
El letrado explicó el nuevo enfoque de la defensa: "Él está acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en muchísimas oportunidades. (...) y él dice que en realidad fue un delito continuado”. Este cambio en la argumentación de la defensa sugiere que Contardi reconoce la existencia de un delito, buscando una pena menor a la que enfrentaría si se probara la reiteración de los actos.