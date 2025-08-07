La razón por la que interrumpieron el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido

El juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi tuvo que ir a un cuarto intermedio por una razón insólita.

El juicio oral contra el ex marido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate - Campana, se vio interrumpido por varios minutos debido a que se activaron las alarmas por una posible presencia de monóxido de carbono en las instalaciones.

Javier Baños, abogado de la modelo y conductora, comunicó ante la prensa que "la audiencia está en cuarto intermedio. No llamaron a los bomberos, se pusieron en contacto directamente con personal de mantenimiento".

En paralelo, al momento de suspender temporariamente la segunda audiencia del juicio contra Claudio Contardi, estaba brindando su testimonio "Ángel, un empleado de seguridad y testigo de descargo que propuso la defensa que no hizo más que corroborar el testimonio de Julieta“.

image Javier Baños, el abogado de Julieta Prandi en la causa contra el ex marido de la modelo y actriz por violencia de género. X Continúa el juicio contra el ex marido de Julieta Prandi A su vez, en el cronograma para la jornada de hoy en el Tribunal Oral también tiene previsto que declare una de las niñeras, la cual fue descripta por el abogado de Prandi como "una persona con información muy relevante".

Tiempo después de que se haya evacuado el Tribunal, se confirmó que el edificio está en buenas condiciones, motivo por el cual se reanudó la declaración.