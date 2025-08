Filtraron la durísima imagen de Julieta Prandi en medio del juicio contra Claudio Contardi

Julieta Prandi está viviendo horas muy complicadas, ya que con el inicio del juicio contra Claudio Contardi , la actriz está reviviendo el calvario del cual fue la principal víctima. Durante la mañana de este miércoles, la presentadora y su exmarido estuvieron presentes en tribunales, aunque por pedido de ella no se vieron la cara y colocaron un biombo en el medio para evitar contacto.

Pasado el mediodía, llegó el turno de la declaración de Prandi y allí relató lo que vivió y los maltratos de Contardi: "El primer abuso sucedió cuando yo dormía. Se iba a Pinamar y yo me quedaba siempre con los chicos y la carcelera, era llegar él y a mí se me cerraba la garganta, te grita, te agarra del cuello. Me decía: 'vas a ser una bolsa de depósito de semen'".