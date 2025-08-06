El llamativo y único pedido que hizo Julieta Prandi para poder afrontar el juicio contra Claudio Contardi

Tras años de sufrimiento, Julieta Prandi por fin se enfrenta a su exmarido ante la Justicia, pero lo hizo de una insólita manera que llamó la atención de todos.

En el programa liderado por Karina Mazzoco en canal América revelaron un dato llamativo sobre algo que la modelo solicitó en el juicio. "Fue lo único que pidió Julieta Prandi, no cruzarse con Contardi, no verlo", afirmó la conductora, destacando la determinación de la artista de protegerse psicológicamente durante el proceso. La medida, poco común en este tipo de juicios, fue gestionada por el tribunal ante el pedido expreso de la víctima, quien no mantiene contacto con su exesposo desde febrero de 2019, cuando abandonó el hogar compartido.

En un gesto que refleja el profundo impacto emocional que le genera enfrentar a Claudio Contardi en tribunales, Julieta Prandi logró que colocaran un biombo en la sala de audiencias para no tener contacto visual con su exmarido, acusado de abuso sexual. El insólito pedido fue revelado en A la tarde (América TV), donde detallaron que se trató de una pantalla de enfermería provista por una universidad pública, especialmente trasladada para la audiencia de este miércoles.

Fuentes judiciales explicaron que el biombo, similar a los utilizados en hospitales, se ubicó estratégicamente para que Prandi pudiera declarar sin tener la presencia de Contardi en su campo visual. Este recurso busca mitigar el estrés postraumático que padece la conductora, condición respaldada por informes médicos presentados en la causa.

Los detalles sobre la solicitud de Julieta Prandi para poder enfrentar el juicio contra su exmarido El peculiar pedido de Julieta Prandi para afrontar el juicio contra su exmarido El peculiar pedido de Julieta Prandi para sobrellevar el juicio contra su exmarido. Video: A la tarde (América TV) El dato revela la minuciosa preparación del equipo legal de Prandi para garantizar su bienestar durante el juicio. Además del biombo, se había solicitado previamente que la modelo declare en una sala contigua a través de videoconferencia, opción que finalmente no fue necesaria.