Tenso cruce entre los abogados de Julieta Prandi y de su exmarido en la puerta de tribunales

Baños, quien es parte del equipo de abogados que representa la querella de Julieta Prandi brindaba breves declaraciones a los periodistas que cubrían el proceso. Sin mencionar a Condarti, el letrado hacía referencia a sus declaraciones “cuando a vos te preguntan una cosa y vos no sabes que contestar o no tenés argumentos para defenderte lo que haces es desviar el relato”.

Cuando estaba por referirse sobre el dinero que Prandi percibía por el departamento, Baños interrumpió “el doctor está diciendo cualquier cosa, no mienta y no mienta delante de los medios, el objeto por el cual está siendo imputado en este juicio es abuso sexual agravado, no tiene nada que ver lo que usted traiga a relucir”.

“¿Quiere que le explique el sobreseimiento?, retrucó Nitzcamer. “Lo sobreseyeron porque esa causa no se siguió porque se llegó a un acuerdo patrimonial. Contardi le pagó 150 mil dólares, ¡vayan a ver los acuerdos patrimoniales!, exclamó de forma acalorada el defensor.

“Es falso lo que está diciendo usted”, señaló Baños. “¡Qué raro!”, siguió el querellante que inmediatamente no perdió la oportunidad para bombardearlo de preguntas ¿Y por qué no se sometió a ninguna pericia psicológica?, ¿por qué no se sometió a ninguna pericia psiquiátrica?, ¿por qué no quiso contestar preguntas durante la instrucción?, ¿por qué cambió de abogado cuatro veces en menos de una semana?

“¡Es una locura lo que hicieron!”, siguió Baños quien además criticó que Contardi busco dilatar de todas las maneras posibles que se hiciera el juicio sin dejar escuchar a los testigos y remarcó que Prandi fue sometida a una evaluación psicológica y psiquiátrica que a su entender es la prueba clave del juicio.

“El imputado tiene el derecho a defensa y hoy brindó una amplia declaración. El doctor Baños le formuló todas las preguntas que quiso”, señaló el defensor de Claudio Contardi El tenso episodio llegó a su fin de manera abrupta con la intervención de un funcionario del tribunal, quien llamó a los abogados para el reinicio de la audiencia. El debate continuará mañana con los alegatos de las partes.