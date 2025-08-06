Fernando Burlando apoyó a Julieta Prandi y apuntó contra Claudio Contardi

El abogado compartió en su cuenta de Instagram un escrito tajante en medio del juicio que enfrenta a la actriz con el exmarido.

Julieta Prandi declaró en la jornada de este miércoles en el juicio que le inició a Claudio Contardi por abuso sexual. La actriz pidió expresamente no tener contacto con el acusado y es por ello que desde la Justicia decidieron colocar un biombo para que ella no pudiera verlo a la cara.

En medio de toda esta tensa situación, Fernando Burlando apoyó a Julieta Prandi y dejó un claro mensaje en un posteo: "Este juicio nos da la oportunidad de hacer algo que Justicia en un caso puntual, horroroso, digno de un guion de perversidades inimaginables contra una mujer indefensa. Al cabo de estas audiencias tendremos la oportunidad de pararnos ante un antes y un después en materia de violencias de géneros y de abusos".

"Del resultado de este juicio veremos si somos o no mejores como sociedad. Llegamos aquí con mucho más que una víctima de abuso sexual con acceso carnal agravado", expresó en otra parte del comunicado. Luego, subrayó que "Julieta ha padecido mucho más que eso porque en su padecer ha dejado jirones en su salud mental".

El comunicado de Fernando Burlando en apoyo a Julieta Prandi Burlando Julieta Prandi compartió el escrito de Fernando Burlando. Foto: captura de pantalla Instagram/ @jprandi. El abogado reflexionó ante la situación y fue contundente: "El abuso, la dominación, el sentirse una esclava de los más bajos designios de un hombre en el que alguna vez confió, constituye un golpe de consecuencias irreversibles. No estamos aquí para detenernos en la mecánica de una violación ni en el derrotero de una mujer abusada, sino en la exhibición del calvario que espera a una víctima antes, durante y después del sometimiento".