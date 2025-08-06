La cantante visitó a Andy Kusnetzoff en su programa de radio y reveló cómo se encuentra tras el perder el embarazo.

María Becerra preocupó a todos meses atrás luego de ser hospitalizada. La "Nena de Argentina" tuvo que ser llevada al quirófano debido a un fuerte dolor abdominal y posteriormente se conoció la noticia de que tuvo una fuerte hemorragia debido a un embarazo ectópico.

En su momento, la cantante realizó un posteo en sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre el estado de salud: "Mari salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y reposo".

En medio de este dolor, María volvió a dar una entrevista y lo hizo con Andy Kusnetzoff en Urbana Play. En esa charla, el conductor le preguntó si tuvo miedo de morirse y ella fue contundente: "Sí, tuve mucho miedo y lo sigo teniendo la verdad. Tengo varios ataques de ansiedad que son como secuelas que me quedaron".

El dolor de María Becerra al hablar de su salud María Becerra rompió en llanto al hablar sobre su problema de salud y reveló las secuelas que le quedaron "Después de todo lo que me pasó, no hice terapia y debería, pero la terapia es algo que me cuesta confrontar", expresó la artista. Luego, dejó en claro que "cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cuando logras salir de eso ves la vida de otra manera, siento que aprendí a valorar mi salud, mi bienestar y mi familia".