Así fue la intimidad de los famosos durante la estadía en Mendoza por Vendimia: "Enloquecidos"

El tradicional Desayuno Real en Mendoza , en el marco de Vendimia , se convirtió en el escenario perfecto para un fin de semana lleno de anécdotas y cruces. De regreso, Marcela Tauro rompió el silencio y contó detalles todo lo que no se vio del exclusivo evento que reunió a políticos, empresarios y una gran comitiva de figuras del espectáculo.

Aunque el clima no acompañó del todo y la lluvia fue protagonista durante el fin de semana, nada impidió que el grupo de famosos disfrutara al máximo. La periodista viajó muy bien acompañada por colegas y amigos del medio, entre los que se encontraban Nequi Galotti, Evelyn Scheidl, Fabián Medina Flores, Karen Reichardt, Virginia Gallardo , Cristian Sancho junto a Celeste Muriega, y el "Chino" Maldonado con su esposa, la locutora Marcela Godoy.

Uno de los momentos más Marcela Tauro estuvo en Mendoza y contó todos los detalles de la estadía de los famosos por la Vendimiadivertidos del viaje tuvo como protagonista a Braulio Bauab, el esposo del conductor Luis Novaresio .

Embed - Marcela Tauro estuvo en Mendoza y conto todos los detalles de la estadia de los famosos por la Vendimia

Según relató Tauro , Braulio se le acercó en un momento del evento sin tener la menor idea de quién era ella. Fiel a su profesión, él se presentó formalmente como agente inmobiliario, a lo que la panelista respondió, tajante, que no tenía intenciones de comprar ninguna propiedad.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Minutos más tarde, Braulio regresó buscando redimirse tras haber hablado con Novaresio, quien no podía creer que no hubiera reconocido a la histórica figura de la televisión. Para sellar la paz, se sacaron una foto juntos, lo que desató un inesperado revuelo: los presentes, al ver la imagen, comenzaron a preguntarle a Tauro si ese hombre era su nuevo novio.

Confesiones de un amor en puerta

El malentendido con la foto sirvió de pie para que sus compañeros de panel la acorralaran sobre su verdadero presente sentimental. Lejos de esquivar el tema, Marcela admitió estar "conociendo a alguien", aunque aclaró que prefiere mantener un perfil bajo y no mostrar nada públicamente por el momento.

famosos en mendoza Los famosos en Mendoza. IG @karenreichardt1

Incluso, detalló que su hijo Juan Cruz todavía no conoce a su nueva pareja, aunque sus compañeros de programa ya tienen visto al misterioso hombre, dado que en una ocasión fue a buscarla directamente a la puerta del canal. "Es un buen signo que te vengan a buscar a un lugar público", acotó pícara la periodista, dejando en claro que el romance marcha sobre ruedas.

Furor por Virginia Gallardo

virginia gallardo Virginia Gallardo en Mendoza. IG @lausoldano

Pero el verdadero plato fuerte del viaje llegó durante un exclusivo almuerzo en una imponente bodega mendocina. El lugar estaba repleto de figuras del ámbito político y grandes empresarios vitivinícolas. Según la mirada atenta de Tauro, las invitadas se dividieron de forma natural: mientras Karen Reichardt y Virginia Gallardo se acercaron más al sector donde estaban los políticos, el resto del grupo quedó relegado a otra zona del salón.

Lejos de aburrirse, las figuras del espectáculo decidieron tomar las riendas de la fiesta. "La verdad, animamos las fiestas siempre", sentenció Marcela con orgullo. El grupo encendió la pista de baile y hasta armaron el clásico "trencito" para levantar el evento.

Sin embargo, hubo una estrella indiscutida que se robó todas las miradas de los dueños de casa: Virginia Gallardo. La modelo y panelista desplegó todo su carisma en la pista y, según confirmó la propia Tauro, los bodegueros quedaron absolutamente "enloquecidos" con ella.