Día del Hermano en Argentina: origen, significado y hermanos famosos

En Argentina, el Día del Hermano se celebra cada 4 de marzo, una jornada dedicada a reconocer uno de los vínculos más profundos de la vida familiar y emocional. A diferencia de otras efemérides, esta fecha no responde a un acontecimiento histórico ni religioso, sino que surgió principalmente por iniciativa comercial, con el objetivo de promover el agasajo entre hermanos.

Con el paso del tiempo, el sentido de la celebración se amplió. Ya no se limita únicamente a los lazos de sangre, sino que también abraza la idea de fraternidad, complicidad y afecto entre amigos cercanos, muchas veces considerados “hermanos de la vida”.

Esta elección la diferencia del Día Mundial del Hermano, que se conmemora el 5 de septiembre en varios países, en recuerdo del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta en 1997, una figura asociada a la solidaridad y la fraternidad universal.

