Buscan al hermano de un piloto de carreras por varios robos y los detalles son escandalosos

Juan Pablo Gini, asistente de pista de su hermano Oscar Gini, es buscado por una serie de robos en comercios. Fue filmado rompiendo cerraduras.

Juan Pablo, hermano de Oscar Gini, es buscado por una serie de robos en comercios en Villa Urquiza y Olivos.

El mundo del automovilismo se vio conmocionado en las últimas horas tras darse a conocer una serie de robos de Juan Pablo Gini, conocido mecánico y hermano del piloto de carreras Oscar Gini. La noticia fue acompañada de un video en donde se lo ve a este hombre entrando en un comercio de Olivos. Además, atracó en Villa Urquiza.

El raid delictivo comenzó la madrugada del viernes en un local gastronómico sobre la avenida Monroe. Allí, Gini vulneró las cerraduras en cuestión de minutos, entró ignorando la alarma que sonaba a todo volumen y se llevó la recaudación y el celular del local.

El robo grabado en Olivos gini Sin conformarse con el primer robo, el sospechoso se trasladó a Olivos. Su siguiente objetivo fue otro local, ubicado sobre la avenida Maipú. El registro fílmico mostró una herramienta de precisión, tres cerraduras reventadas y una caminata directa hacia la caja registradora.

Tras esto, se supo que Gini ya contaba con un antecedente por robo que data de 2019. Hasta el momento, el mecánico se encuentra prófugo.