Guaymallén: fue a vender un celular y terminó asaltado por delincuentes armados

La madrugada del domingo terminó de la peor manera para un joven de 19 años en Guaymallén . Lo que parecía ser una simple venta de un teléfono celular acordada mediante Facebook terminó convirtiéndose en un violento robo a mano armada.

De acuerdo con información policial, todo ocurrió alrededor de las 2 sobre la zona de calle Tirasso y Rópolo , hasta donde la víctima llegó luego de intercambiar mensajes con un supuesto interesado en comprar uno de sus equipos.

El joven, que trabaja de manera independiente comercializando teléfonos celulares, había coordinado la entrega del aparato en plena vía pública , sin imaginar que detrás del contacto se escondía una trampa.

De acuerdo con la denuncia, apenas estacionó y descendió para concretar la operación, aparecieron dos sujetos que comenzaron a acercarse rápidamente hacia él.

Uno de los individuos sacó un arma de fuego y lo amenazó mientras le exigía el celular que llevaba para la venta.

Sin margen para reaccionar y temiendo resultar herido, la víctima terminó entregando el dispositivo. Tras obtener el teléfono, los delincuentes escaparon de la zona y desaparecieron antes de que llegara la Policía.

Investigan a los autores

Después del robo, el joven acudió a radicar la denuncia y aportó información sobre el perfil y la conversación mantenida a través de Facebook antes del encuentro.

Ahora, la investigación quedó bajo la órbita de la Subcomisaría Conde y la Oficina Fiscal Guaymallén, que trabajan para intentar identificar a los responsables del asalto.