Un conductor ebrio chocó con un poste y terminó al borde de un canal
Sucedió en Guaymallén, a metros de la Rotonda Salcedo. El conductor manejaba con más de 1,75 gramos de alcohol en sangre.
Durante la madrugada de este domingo, un conductor ebrio de 46 años protagonizó un accidente vial cuando impactó con un poste de luz y quedó muy cerca de caer a un canal en Guaymallén.
El hecho ocurrió cerca de las 6:00 hs, cuando el hombre circulaba por calle Severo del Castillo, a metros de la Rotonda Salcedo, y perdió el control de su vehículo, impactando con un poste de luz y quedando en la orilla de un cauce, con las cuatro ruedas del vehículo apuntando al este.
Según relató el propio conductor, quien manejaba un Ford Fiesta, no alcanzó a advertir una curva y es por ello que terminó colisionando contra la luminaria. Los oficiales de la Comisaría 35° se hicieron presentes en el lugar tras los llamados de vecinos al 911.
El conductor presentó un nivel de alcohol en sangre casi tres veces más de lo permitido
Luego del accidente, la Policía Vial realizó el dosaje de alcohol correspondiente, el cual arrojó un resultado tres veces por encima de lo permitido: el hombre manejaba con 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego de confirmarse el dosaje, los oficiales procedieron a labrar el proceso contravencional del caso.