Francisco, el hermano de Manuel Adorni, corrigió su declaración jurada: sumó una herencia de 21 millones y cambió la valuación de su casa

El diputado bonaerense actualizó sus bienes ante la Oficina Anticorrupción en medio de una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También modificó los datos de un crédito hipotecario central en la investigación.

El diputado provincial Francisco Adorni —hermano del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni — rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) luego de que la Justicia le abriera una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Entre los cambios más llamativos figura la incorporación de 21 millones de pesos provenientes de una herencia que no había sido informada previamente.

El dinero figura en la nueva versión del documento bajo el ítem "dinero efectivo en el país", sin especificación del origen de los fondos.

Lo que cambió: una herencia, un inmueble y un crédito Las modificaciones realizadas por el legislador abarcan tres frentes. En primer lugar, la herencia antes mencionada. En segundo lugar, la valuación de su vivienda en City Bell, un dúplex de 162 metros cuadrados del que posee el 50% de la titularidad: el inmueble pasó de estar declarado en 38.790.000 pesos en 2024 a 67.500.000 pesos en la versión actualizada.

El tercer punto es el crédito hipotecario con el Banco Provincia, que se convirtió en uno de los principales vectores de las sospechas sobre el legislador. La denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano planteó que Adorni habría cancelado ese préstamo —de 60 millones de pesos— en 12 cuotas, un monto que no guardaría relación con sus ingresos declarados. En la versión rectificada, el imputado informó que a principios de 2025 aún debía 45 millones de pesos y que al momento de la actualización la deuda ascendía a 57 millones.