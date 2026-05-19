Diego Santilli defendió a Martín Menem en medio de la guerra interna y reveló cuándo Adorni presentará su declaración jurada

El miembro del Gabinete buscó dejar clara su postura en torno al recrudecimiento de la interna libertaria, tras los cruces a cielo abierto entre los karinistas y los caputistas. "Seamos claros, nosotros tenemos un equipo de trabajo que avanza en reformas estructurales. Martín es el presidente de la Cámara de Diputados, es un nombre importantísimo en la estructura, y todos tenemos que un una tarea enorme para enfrentar los problemas de la Argentina ".

"La única trascendencia que le doy es a la Argentina, que la Argentina vuelva a ser grande, que es lo que esperamos todos los argentinos", señaló el funcionario, quien buscó minimizar la polémica interna.

Santilli tomó distancia de la postura del presidente Javier Milei , quien, en el mismo evento, evitó responder las consultas de MDZ y otros medios sobre las críticas a Menem, a quienes le adjudican recientes posteos contra el mandatario y otros referentes libertarios.

Diego Santilli reveló cuándo Manuel Adorni presentará su declaración jurada

Por su parte, el ministro del Interior afirmó que "en estos días" el jefe de gabinete presentará su declaración jurada en la Oficina Anticorrupción con el objetivo de dejar atrás las denuncias por enriquecimiento ilícito.

"En estos días, en supuesto. Adorni la va a presentar y la va a presentar en el tiempo y forma", respondió "El Colo", quien tomó conocimiento de que Adorni deslizó puertas adentro del Gobierno que utilizará esa fecha previa al Mundial para presentar todo su patrimonio, con papeles en mano.

Sin embargo, esa presunta presentación no se dará mucho tiempo antes a la requisitoria judicial. La causa entró en una nueva etapa con la reciente intervención de un organismo técnico de la Procuración General que ya comenzó a revisar parte de la documentación reunida por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación busca determinar si el funcionario registró un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos desde su desembarco en el Gobierno, a fines de 2023.

El análisis contable quedó en manos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el área especializada que asiste a los fiscales en peritajes económicos complejos. Para agilizar el análisis, Pollicita ya remitió parte del material recolectado, aunque la instrucción todavía permanece abierta y continúa incorporando datos.

En caso de encontrarse inconsistencias, Pollicita podría avanzar con un requerimiento formal para que Adorni justifique el origen de los fondos utilizados, un paso clave antes de una eventual indagatoria.