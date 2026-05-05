Diego Santilli dijo que Manuel Adorni "tiene que dar explicación a la Justicia" en medio de los escándalos

El ministro del Interior, Diego Santilli , fue consultado por MDZ sobre la situación del vocero presidencial Manuel Adorni , en medio de la polémica por la presunta refacción millonaria de su casa en Indio Cuá. El funcionario evitó pronunciarse sobre la continuidad de Adorni en el Gobierno y trazó una línea clara: solo reconoce los fallos de la Justicia.

Ante la pregunta sobre si Adorni resta en el Gobierno, el ministro del Interior fue categórico al marcar su postura, sin confirmar ni desmentir el futuro del vocero presidencial. "Yo ya expliqué lo que les dije. Yo no creo en las condenas mediáticas, yo creo en las condenas judiciales, y que cada uno tiene que exponerse en la justicia, plantear su situación y hacer lo que tiene que hacer", sostuvo Santilli.

Repreguntado por Nicolás Gallardo para MDZ sobre si no le molestaba la información revelada en las últimas horas —vinculada a la posible refacción de la vivienda de Adorni en Indio Cuá por 245.000 dólares—, Santilli ratificó: " Yo no creo en las condenas mediáticas, creo en las condenas judiciales ", y agregó: " Toda persona, sea funcionario que sea, de partido que sea, tiene que dar explicación a la Justicia , y cuando vengan las condenas, si hubiera condena judicial, es la que corresponde".

Elecciones 2026: "Falta muchísimo"

En la sede del PRO, asimismo, el ministro fue consultado sobre la estrategia electoral de cara al próximo año y la posibilidad de avanzar en un armado de alianzas en territorio bonaerense.

"No, falta muchísimo", respondió Santilli. Sin embargo, aclaró: "Todos los que pensamos y tenemos ideas comunes o algo común, tendríamos que estar juntos para trabajar por una provincia que tiene que salir adelante. Pero eso, falta un montón".

Reunión con intendentes

Consultado por otros medios sobre el encuentro mantenido con intendentes y dirigentes, Santilli detalló que se coordinaron "temas de gestión".

"Por ejemplo, el intendente de Zárate planteó lo de la planta Mercedes-Benz. En Zárate eso es bueno, para los trabajadores, es una planta importante para su municipio, y así cada uno de los intendentes", explicó el ministro.

Avanzan las concesiones viales

Santilli destacó como un eje central de la reunión el avance en las concesiones viales que impulsa el ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo.

"Están avanzando, se están adjudicando las concesiones viales. Es un paso enorme que está haciendo el Ministerio de Economía", afirmó. Según precisó, unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales ya están en proceso de apertura sistemática. "Se abrió el otro día la 3, Richeri, la 205, y todo el resto de las rutas. Es el primer paquete, después viene otro paquete de casi 4.000 kilómetros, más las que las provincias nos solicitaron, que ya están en proceso de transferencia", detalló.