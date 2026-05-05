El Gobierno envió a Diputados el proyecto para restringir los subsidios al gas en zonas frías: a qué regiones prioriza
A través de una nueva iniciativa legislativa, el Poder Ejecutivo propone dar marcha atrás con la ampliación del régimen de "Zona Fría" implementado en 2021.
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que redefine el mapa de los subsidios en las tarifas de gas. La propuesta busca ordenar las cuentas del sistema energético y paliar la ruptura de la cadena de pagos entre distribuidores y productores, argumentando que el actual sistema de financiamiento es insuficiente para cubrir la demanda de subsidios extendidos.
Reducción del beneficio geográfico y foco en la vulnerabilidad
La iniciativa establece un retorno a los criterios vigentes antes de 2021. De esta manera, el subsidio por zona geográfica quedará limitado exclusivamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Para el resto del país, el beneficio se canalizará a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un programa creado por decreto a fines de 2025 que segmenta la asistencia según la capacidad socioeconómica de los hogares.
El Ejecutivo fundamenta esta decisión en la necesidad de aplicar principios de equidad y responsabilidad fiscal, asegurando que los recursos públicos lleguen a quienes efectivamente no pueden afrontar el costo pleno del servicio.
Deudas eléctricas, energías renovables e hidrocarburos
El proyecto no se limita al gas, sino que aborda otros puntos críticos del sector energético:
Compensación con CAMMESA: Se crea un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas salden sus deudas con CAMMESA acumuladas durante la emergencia tarifaria. Como requisito, las empresas deberán desistir de cualquier acción judicial contra el Estado.
Impulso a las Renovables: Se prorroga hasta el año 2045 la exención impositiva para la producción de energía eléctrica de fuentes renovables, buscando consolidar una oferta energética más limpia.
Fin de regímenes especiales: Se derogan los beneficios de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos que habían sido creados en los años 2013 y 2022.