El Gobierno envió a Diputados el proyecto para restringir los subsidios al gas en zonas frías: a qué regiones prioriza

A través de una nueva iniciativa legislativa, el Poder Ejecutivo propone dar marcha atrás con la ampliación del régimen de "Zona Fría" implementado en 2021.

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que redefine el mapa de los subsidios en las tarifas de gas. La propuesta busca ordenar las cuentas del sistema energético y paliar la ruptura de la cadena de pagos entre distribuidores y productores, argumentando que el actual sistema de financiamiento es insuficiente para cubrir la demanda de subsidios extendidos.

Reducción del beneficio geográfico y foco en la vulnerabilidad La iniciativa establece un retorno a los criterios vigentes antes de 2021. De esta manera, el subsidio por zona geográfica quedará limitado exclusivamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Para el resto del país, el beneficio se canalizará a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un programa creado por decreto a fines de 2025 que segmenta la asistencia según la capacidad socioeconómica de los hogares.

El Ejecutivo fundamenta esta decisión en la necesidad de aplicar principios de equidad y responsabilidad fiscal, asegurando que los recursos públicos lleguen a quienes efectivamente no pueden afrontar el costo pleno del servicio.

Deudas eléctricas, energías renovables e hidrocarburos El proyecto no se limita al gas, sino que aborda otros puntos críticos del sector energético: