El Gobierno pagó subsidios para desactivar otra caída de frecuencias de colectivos y descarta aumentar ahora el boleto

El Gobierno desactivó este jueves otra reducción de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , tras reunirse con las empresas que declararon un estado de alerta ante las deudas en el pago de los subsidios.

Al respecto, Luciano Fusaro , referente de las compañías a cargo de las líneas que operan bajo administración del Estado nacional, informó que el Ejecutivo saldará fondos pendientes que se reportaban en los últimos meses, lo que permitirá que los servicios se sostengan e, incluso "mejoren" en los próximos días.

"Nos presentaron al nuevo secretario de Transporte, que es una persona conocida para nosotros, que conoce el tema. Obviamente, es una nueva gestión, con lo cual están iniciando este proceso. Había una parte importante del problema, que tenía que ver con una deuda de subsidios, que una parte se va a estar acreditando en el día de hoy, eso, obviamente, beneficia a las empresas y les ayuda a sobrellevar esta situación que es crítica, que recordemos que es ajena a la voluntad de todo", precisó.

El empresario recordó que "la guerra en Medio Oriente se disparó el precio del gas" y "no se puede trasladar toda tarifa de lo inmediato ni a subsidio".

A su vez, informó que el Ejecutivo no piensa subir el boleto de colectivos de aquellas líneas que entran y salen de la Capital Federal. Sin embargo, aclaró que en mayo "habrá un aumento de tarifa en las líneas de ciudad de Buenos Aires y en las líneas de provincia".

Tras los cambios realizados en el Ministerio de Economía en los últimos días tras el desplazamiento de Carlos Frugoni, se trató de la primera reunión que encabezó el flamante secretario de Transporte, Mariano Plencovich.

QUÉ DIJO EL GOBIERNO SOBRE LA REUNIÓN

Mediante un comunicado, la Secretaría de Transporte calificó de positiva la reunión y aseguró que "las autoridades ratificaron la continuidad del espacio de diálogo con el sector empresario y señalaron que se continuará trabajando en medidas que aporten mayor previsibilidad, transparencia y eficiencia al sistema".

"Asimismo, se implementarán herramientas orientadas a optimizar la prestación del servicio, incluyendo la incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados, y la necesidad de modernizar aspectos administrativos, avanzando hacia esquemas más ágiles y transparentes", consignaron oficialmente.

"En una segunda instancia, se abordaron aspectos técnicos del esquema vigente, incluyendo la revisión de variables vinculadas al cuadro tarifario y a los mecanismos de compensación, con el objetivo de ordenar criterios y robustecer el sistema", informó el área que depende del Ministerio de Economía.

El Ejecutivo invitó a las cámaras empresarias a desarrollar "instancias de trabajo técnico junto a los equipos de la Secretaría de Transporte, con el objetivo de profundizar el análisis en detalle y avanzar de manera conjunta en la implementación de las medidas".

"Las partes coincidieron en la importancia de sostener este ámbito de trabajo conjunto y acordaron la realización de dos nuevas reuniones durante el mes de mayo, con participación de todas las cámaras, para continuar consolidando los avances alcanzados", concluyó el Gobierno.