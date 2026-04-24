Crisis del transporte en el AMBA: la oferta de colectivos bajó 40% y crece la presión por subsidios

La oferta de vehículos del transporte público de pasajeros en el AMBA bajó un 30% frente al nivel operativo habitual. La caída fue mayor en los servicios interjurisdiccionales bajo órbita de Nación y Provincia, donde alcanzó el 40%, según el Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP.

El informe, elaborado por Alejandro Einstoss y Julián Rojo, sostiene que el fuerte aumento del combustible , vinculado con la guerra en Irán, provocó una reducción en la cantidad de colectivos en circulación dentro del AMBA. La baja no fue uniforme. En las líneas interjurisdiccionales, la contracción llegó al 40%. En cambio, los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron una merma mucho menor, del 5%.

De acuerdo con el reporte, aunque la crisis responde a un factor coyuntural, también existen problemas estructurales que explican el escenario actual. Antes del recorte de servicios, la flota operativa de marzo de 2026 ya era un 12% menor que la de 2019, con 2.359 coches menos.

El estudio plantea que la discusión de fondo es fiscal. Para sostener el esquema actual, haría falta una inyección adicional de subsidios por $17.500 millones mensuales. La razón principal es que los subsidios vigentes fueron calculados con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor de mercado supera los $2.100.

Esa carga no corresponde únicamente al Estado Nacional. Desde 2019, el financiamiento del transporte se reparte entre Nación, gobiernos locales y provinciales.

Distribución del monto adicional

CABA: $1.750 millones.

Estado Nacional: $7.595 millones.

Provincia de Buenos Aires: $8.155 millones.

Si todo el aumento se trasladara a las personas usuarias, el boleto debería subir alrededor de un 16%, además de los incrementos ya previstos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

Tarifas en el AMBA y en el interior

Desde febrero de 2024, tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, las tarifas del transporte en el interior del país registraron un salto significativo. Según el promedio ponderado relevado, el boleto medio del interior llegó en marzo de 2026 a $1.526, por encima de los valores registrados en 2019.

En el AMBA, el boleto mínimo de colectivo entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de $700. Los servicios con recorrido exclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestan $715, mientras que los recorridos exclusivos dentro del Gran Buenos Aires alcanzan los $871. En otros medios de transporte, el boleto mínimo de trenes en el AMBA es de $280 y el de subte llega a $1.414.