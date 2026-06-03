Los costos del transporte de cargas acumulan un alza del 20% en 2026

Los costos del transporte de cargas registraron en mayo un incremento de 1,91%, según el Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

El dato muestra una desaceleración respecto de abril, cuando el indicador había aumentado 2,42%, y se ubica muy por debajo del salto de 10,15% registrado en marzo, el mayor incremento mensual de los últimos dos años. Sin embargo, la moderación reciente no alcanza para revertir la fuerte presión acumulada sobre la actividad durante 2026.

cEntre enero y mayo, el ICT acumula una suba de 20%, cifra que prácticamente duplica el aumento registrado en igual período de 2025, cuando había alcanzado 11,2%. En términos interanuales, el incremento llega al 48%, reflejando el sostenido encarecimiento de la operación logística en todo el país.

Uno de los factores que contribuyó a contener parcialmente los costos durante mayo fue la extensión por otros 45 días del esquema de estabilización de precios de combustibles implementado por YPF, conocido como “buffer”. La medida permitió moderar la evolución de uno de los principales componentes de la estructura de costos del transporte, aunque no logró impedir nuevos aumentos.

Costos en aumento

De acuerdo con el informe, el rubro que más incidió en la variación mensual fue Gastos Generales, que registró una suba de 11%, impulsada principalmente por los mayores costos de energía eléctrica y servicios vinculados a la actividad.

Le siguieron Material Rodante, con un incremento de 2,23%; Reparaciones, con 1,79%; y Personal (Conducción), que aumentó 1,7% como resultado de la aplicación de la tercera cuota del acuerdo salarial establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. El entendimiento prevé actualizaciones mensuales de salarios entre marzo y agosto de este año.

El deterioro progresivo de rutas y caminos presenta una problemática que el sector identifica como uno de los principales factores que elevan los gastos operativos por el aumento de los costos de reparación, además de reducir la eficiencia logística .

Por su parte, el combustible —el componente de mayor peso dentro de la estructura de costos del transporte— registró un aumento de 1,67% durante mayo. Aunque el mecanismo de estabilización contribuyó a moderar los incrementos, los precios en el segmento mayorista continuaron mostrando variaciones superiores al promedio.

A ello se suma la persistente incertidumbre en torno a la actualización de los impuestos a los combustibles. La aplicación plena de los incrementos previstos en los decretos 302/26 y 405/26 volvió a postergarse y el esquema de diferimiento continuará vigente durante junio, una situación que mantiene interrogantes sobre la evolución futura de los precios del gasoil.

Otros componentes que registraron aumentos fueron Neumáticos (0,54%), Peajes (0,18%) y Costo Financiero (0,18%). En cambio, Lubricantes, Seguros y Patentes y Tasas no presentaron modificaciones respecto de abril.

Pese a la desaceleración observada en los últimos dos meses, desde FADEEAC advierten que el escenario continúa siendo desafiante. El precio del gasoil acumula una suba cercana al 33% en lo que va de 2026, manteniendo una incidencia determinante sobre la rentabilidad de las empresas transportistas.

A este contexto se agregan señales de menor dinamismo económico, que impactan sobre los volúmenes transportados, y la persistencia de problemas de infraestructura vial que incrementan los costos logísticos y afectan la competitividad de una actividad considerada estratégica para el funcionamiento de la economía.