Irreconocible: así se veía uno de los vagones del Metrotranvía antes de su llegada a Mendoza
Te mostramos como lucía una de las unidades del Metrotranvía en las calles de San Diego antes de su histórico viaje a la provincia.
Una cuenta de Instagram especializada sorprendió a los mendocinos al revelar cómo lucía una de las unidades del Metrotranvía antes de su arribo a la provincia. La imagen muestra a la actual unidad 2001 transitando por las calles de San Diego con un aspecto totalmente diferente al rojo tradicional que recorre nuestra Ciudad hoy en día.
Un pasado lleno de color y marcas internacionales
El gran diferencial del vagón en su etapa estadounidense radica en su apariencia visual. La unidad lucía un llamativo ploteo publicitario de una conocida cadena de comida rápida en ambos laterales, acompañado por anuncios de una tienda local en el sector frontal. Esta fisonomía puramente comercial dista mucho de la sobriedad estética a la que estamos acostumbrados en el territorio local.
En Mendoza, el transporte urbano ferroviario es una incorporación relativamente reciente para las nuevas generaciones, comenzando a funcionar en las calles mendocinas en 2012. Por este motivo, toparse con formaciones completamente cubiertas de anuncios comerciales en la vía pública podría generar un fuerte impacto visual o incluso funcionar como un elemento distractor para los automovilistas locales, quienes todavía se adaptan a respetar los cruces y pasos a nivel.
Del asfalto californiano a las vías mendocinas
Bajo el lema "Un mismo tren, dos ciudades, una misma historia", la publicación de la cuenta Passenger Mtm, detalló la trayectoria de este coche. Antes de consolidarse como la unidad 2001 en Mendoza, prestó servicios bajo la numeración 2019 en California.
Actualmente, este vagón continúa escribiendo su bitácora de viaje y se prepara para que en octubre se inaugure parte de la ampliación que se está haciendo tanto al sur del Gran Mendoza como hacia el norte. Su transformación visual no solo evidencia que el paso del tiempo no es un obstáculo, sino también la versatilidad del sistema de Metrotranvía que adquirió la provincia y que supo adaptarse a las unidades que rodaban en suelo norteamericano para convertirlo en un pilar indispensable de nuestra identidad urbana.