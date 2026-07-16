Irreconocible: así se veía uno de los vagones del Metrotranvía antes de su llegada a Mendoza

Te mostramos como lucía una de las unidades del Metrotranvía en las calles de San Diego antes de su histórico viaje a la provincia.

Mientras las unidades formaban parte del transporte urbano de California algunos vagones eran objetivo de cambios de aspecto.

Una cuenta de Instagram especializada sorprendió a los mendocinos al revelar cómo lucía una de las unidades del Metrotranvía antes de su arribo a la provincia. La imagen muestra a la actual unidad 2001 transitando por las calles de San Diego con un aspecto totalmente diferente al rojo tradicional que recorre nuestra Ciudad hoy en día.

Un pasado lleno de color y marcas internacionales El gran diferencial del vagón en su etapa estadounidense radica en su apariencia visual. La unidad lucía un llamativo ploteo publicitario de una conocida cadena de comida rápida en ambos laterales, acompañado por anuncios de una tienda local en el sector frontal. Esta fisonomía puramente comercial dista mucho de la sobriedad estética a la que estamos acostumbrados en el territorio local.

Formaciones originales del metrotranvía en color rojo estacionadas en los galpones de California. Foto: BNSF SAMMY En Mendoza, el transporte urbano ferroviario es una incorporación relativamente reciente para las nuevas generaciones, comenzando a funcionar en las calles mendocinas en 2012. Por este motivo, toparse con formaciones completamente cubiertas de anuncios comerciales en la vía pública podría generar un fuerte impacto visual o incluso funcionar como un elemento distractor para los automovilistas locales, quienes todavía se adaptan a respetar los cruces y pasos a nivel.

La unidad 2001 del metrotranvía ploteada con publicidad en San Diego. Foto: So Cal Metro Del asfalto californiano a las vías mendocinas Bajo el lema "Un mismo tren, dos ciudades, una misma historia", la publicación de la cuenta Passenger Mtm, detalló la trayectoria de este coche. Antes de consolidarse como la unidad 2001 en Mendoza, prestó servicios bajo la numeración 2019 en California.