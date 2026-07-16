La ruta secreta del diseño mendocino suma una nueva parada para descubrir Maipú

Maipú tendrá una nueva propuesta para quienes buscan descubrir Mendoza desde otro lugar: no solo a través de sus paisajes o bodegas, sino también desde sus espacios creativos, sus proyectos de diseño y las historias de quienes producen con identidad local.

El Circuito de Tiendas Creativas continúa su recorrido por la provincia y llega al departamento con una experiencia gratuita que invita a conocer dos espacios donde el diseño, la sostenibilidad, el arte y la comunidad son protagonistas. La actividad se realizará el viernes 17 de julio, de 15 a 18 , con cupos limitados e inscripción previa. El punto de encuentro será Universo Moksa , ubicado en Francisco Javier Guevara 701, y luego el recorrido continuará en La Casa de los Arbolitos , en Espejo 1655.

Impulsado por la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Industrias Creativas, el circuito busca abrir las puertas de tiendas, talleres y espacios de producción para que el público pueda conocer de cerca el trabajo de emprendedores, diseñadores y creadores mendocinos.

La propuesta no se limita a mirar productos terminados. La idea es entrar en contacto con los procesos, las decisiones estéticas, los oficios, los materiales y las historias que hay detrás de cada proyecto. Después de una primera experiencia en la Ciudad de Mendoza, el circuito continúa su camino por otros departamentos con el objetivo de fortalecer la visibilidad de los emprendimientos creativos y generar nuevas oportunidades de encuentro entre la comunidad y quienes impulsan la producción local.

La primera parada del recorrido será Universo Moksa, un espacio que trabaja desde el diseño consciente , el bienestar y la producción responsable. La visita permitirá conocer una propuesta que invita a repensar la forma en que se consumen y se eligen los objetos. En tiempos en los que la sostenibilidad gana cada vez más peso, este tipo de espacios plantea una pregunta clave: qué historias, materiales y decisiones hay detrás de aquello que incorporamos a la vida cotidiana.

Durante el encuentro, los participantes podrán recorrer el lugar, conversar con su creadora Celina Lorente y acercarse a una manera de producir que combina identidad, sensibilidad estética y compromiso con el entorno.

La Casa de los Arbolitos es un proyecto de la artista Magalí Riera.

La Casa de los Arbolitos: arte, naturaleza y comunidad

La segunda parada será La Casa de los Arbolitos, reconocida como el primer espacio cultural de triple impacto de Mendoza. Allí, el arte, la naturaleza y la comunidad se cruzan en una propuesta que promueve la creatividad, la educación ambiental y el encuentro entre las personas. El espacio funciona como un ejemplo de cómo las industrias creativas pueden generar valor cultural, social y ambiental al mismo tiempo.

El recorrido permitirá conocer no solo los productos o actividades que se desarrollan allí, sino también la filosofía que sostiene el proyecto de Magalí Riera: crear desde la comunidad y construir experiencias que conecten a las personas con el ambiente y con otras formas de participación cultural.

Una experiencia para conocer quiénes están detrás de cada proyecto

Más que una visita guiada, el Circuito de Tiendas Creativas propone una forma diferente de mirar Mendoza. Cada parada permite acercarse a quienes transforman ideas en proyectos concretos y sostienen, desde sus espacios, una parte importante de la identidad cultural de la provincia.

En esta edición, los participantes podrán conversar con las creadoras de ambos espacios, conocer sus procesos de trabajo y descubrir propuestas que combinan diseño, producción local, sostenibilidad y compromiso comunitario.

La experiencia también busca fortalecer el vínculo entre los emprendimientos creativos y el público, generando una circulación más cercana entre quienes producen y quienes consumen, valoran o buscan nuevas formas de acercarse al diseño mendocino.

Cómo participar del recorrido en Maipú

El Circuito de Tiendas Creativas – Maipú se realizará el viernes 17 de julio, de 15 a 18. El punto de encuentro será Universo Moksa, en Francisco Javier Guevara 701, Maipú, y luego la actividad continuará en La Casa de los Arbolitos, ubicada en Espejo 1655.

La modalidad será en vehículo particular, con un cupo máximo de 20 personas. La actividad es gratuita. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización y consultar el mapa del Circuito de Tiendas Creativas para conocer los espacios que forman parte de esta iniciativa.