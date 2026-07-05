Mendoza suma un nuevo circuito para descubrir arte, diseño y espacios únicos que pocos conocen

Mendoza busca consolidarse como un destino donde el vino y la gastronomía convivan con otra propuesta en crecimiento: el turismo creativo . Con ese objetivo, la Subsecretaría de Cultura presentó oficialmente el Circuito de Tiendas Creativas , una red integrada por 25 espacios distribuidos en nueve departamentos que invita a descubrir el talento de artistas, diseñadores, artesanos y emprendedores locales.

La iniciativa reúne talleres, galerías, tiendas de diseño y espacios culturales que, además de comercializar productos con identidad mendocina, permiten conocer los procesos de creación y el trabajo de quienes impulsan las industrias creativas de la provincia.

El programa es impulsado por la Dirección de Industrias Creativas y surge luego de varios meses de trabajo conjunto con los espacios participantes, que conformaron una red colaborativa destinada a fortalecer la producción cultural y ampliar las oportunidades de comercialización.

El nuevo circuito propone un recorrido por espacios donde el diseño, el arte y los oficios se convierten en protagonistas. Cada uno de los locales participantes funciona como un punto de encuentro entre creadores y visitantes. Allí es posible encontrar desde piezas de autor y objetos de diseño hasta cerámica, textiles, arte contemporáneo, fotografía, accesorios, ilustraciones, producción musical y experiencias vinculadas a los procesos creativos.

La propuesta también busca acercar al público al detrás de escena de cada emprendimiento, permitiendo conocer cómo nacen los productos y las historias que hay detrás de cada marca.

Según destacaron desde la organización, el objetivo es visibilizar el talento mendocino, incentivar el turismo interno y cultural y posicionar a Mendoza como uno de los principales polos creativos del país.

En qué departamentos se puede recorrer

El Circuito de Tiendas Creativas reúne espacios ubicados en nueve departamentos de Mendoza: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Junín, Tupungato, San Rafael y General Alvear.

Entre todos ellos suman 25 propuestas vinculadas al diseño de indumentaria, artes del fuego, cerámica, objetos decorativos, galerías de arte, talleres de oficios, accesorios, fotografía, producción sonora y otras expresiones culturales.

Cómo participar del primer recorrido guiado

Como parte del lanzamiento, el viernes 3 de julio, a las 15, se realizará el primer recorrido guiado del circuito. La actividad comenzará en Grullar Galería, ubicada en J. y M. Clark 659, en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Desde allí, el itinerario continuará por el atelier de Noe Roldán, seguirá por La Madriguera y finalizará en Tienda Sin Más, donde los participantes podrán conocer el trabajo de cada espacio y dialogar con sus creadores.

La experiencia está pensada para realizarse caminando, aunque quienes lo prefieran también podrán completar el recorrido en vehículo particular. El cupo será limitado a 20 personas, por lo que será necesario realizar una inscripción previa.

Un mapa interactivo para planificar la visita

Una de las novedades del programa es la incorporación de un mapa digital interactivo, desarrollado con Google My Maps. La herramienta permite localizar cada uno de los espacios participantes, acceder a información detallada sobre las propuestas, utilizar la función "Cómo llegar" mediante Google Maps y organizar recorridos según la ubicación geográfica o el tipo de actividad.

De esta manera, tanto mendocinos como turistas podrán diseñar sus propios itinerarios y descubrir nuevos espacios creativos distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Las tiendas que forman parte del circuito

La red está integrada por 25 espacios culturales y comerciales. En Ciudad de Mendoza participan Café Mundial, Distriarte, Taller de Artes y Oficios, Sin Más, La Madriguera, Noe Roldán Atelier y Grullar Galería. En Godoy Cruz se suman Espacio Irreverente, Vitonio y Cóndor Wear. En Luján de Cuyo forman parte Capote, Disart y Lecoq Espacio de Arte.

El circuito también llega a Maipú, con Universo Moksa y La Casa de los Arbolitos; a Guaymallén, con Bendita Hoüse, Cabra Accesorios y Parakasita; a San Rafael, con Espacio de Arte Unísono; a Tupungato, con Emmati Creaciones; a Junín, con Mutable; y a General Alvear, con Dos Motores Estudio y Embarrate.