Sube la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza este domingo
Tras varios días con temperaturas bajas, se espera que para el cierre de semana las condiciones mejoren en todo el territorio provincial .
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo en Mendoza una jornada menos fría que las anteriores y con nubosidad variable. En ese contexto, se espera que en el llano la temperatura alcance una máxima de entre 11°C y 12°C .
En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera el termómetro marque -3°C en el Valle de Uco y zona Sur, mientras que en el resto de la provincia se situará entre -1°C y -2°C.
Así estará el tiempo este domingo en Mendoza
- Viento: se pronostica una leve brisa proveniente del norte, la cual afectará principalmente la zona Norte, Este y el Valle de Uco.
- Nubosidad: amanecerá nublado en el sur provincial, el Valle de Uco, Gran Mendoza y sectores del llano. Sin embargo, desde el mediodía la situación irá cambiando y desde la tarde predominará el cielo despejado.
- Alta Montaña: la jornada comenzará con mal tiempo, en especial en la zona sur. A partir de las 12 se prevé que las condiciones mejoren de manera significativa.