Baja la temperatura: Mendoza cerrará la semana con un domingo con mucho frío
El pronóstico indica que Mendoza registrará un leve descenso de temperatura durante el último día de la semana.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo una jornada fría, con cielo generalmente despejado en Mendoza, y con leve descenso de temperatura, que en el llano se espera que alcance una máxima de entre 12°C y 13°C.
En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera que en el llano el termómetro marque 1°C, mientras que en el Valle de Uco y zona Sur será de entre -3 y -2°C.
Así estará el tiempo este domingo en Mendoza
- Viento: entre las 13 y 20 se espera una leve brisa proveniente del sector norte, la cual afectará a todo el territorio provincial.
- Nubosidad: si bien amanecerá seminublado, la mayor parte de Mendoza tendrá cielo generalmente despejado. A partir de las 20 volverá la nubosidad en la zona Sur de Mendoza.
- Alta Montaña: sobre lo que se espera en la zona montañosa de la provincia, el pronóstico indica que el cielo estará nublado durante las primeras horas del día, aunque se irá despejando con el correr de las horas.