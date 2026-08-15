Cuando las estrellas se convierten en turismo

Una noche de observación astronómica permite apreciar estrellas, planetas, la Vía Láctea y las Perseidas en pleno corazón de una de las grandes capitales europeas.

Al pie de la basílica del Sagrado Corazón (Sacré-Cœur=, París apagó por un momento el ritmo urbano para mirar hacia uno de sus escenarios más antiguos: el cielo y las estrellas .

Al pie de la basílica del Sagrado Corazón (Sacré-Cœur=, París apagó por un momento el ritmo urbano para mirar hacia uno de sus escenarios más antiguos: el cielo y las estrellas.

En París, Francia, una noche de observación astronómica convirtió al cielo de esa ciudad en una experiencia cultural gratuita. En Square Louise Michel, junto al Sacré-Cœur, telescopios y especialistas permitieron observar estrellas, planetas y la Vía Láctea. La actividad formó parte de las Noches de las Estrellas, que combinaron astronomía, turismo, educación y espacio público.

Telescopios, estrellas y curiosidad: en París una experiencia gratuita convirtió una noche de verano en una aventura astronómica. facebook.com/afastronomie/ Astronomía en plena ciudad La actividad se realizó en la noche del 9 al 10 de agost último, entre las 21 y la 1. El lugar elegido fue la plaza Louise Michel, junto al barrio de Montmartre, uno de los puntos elevados de París.

El cielo como experiencia La Asociación Francesa de Astronomía llevó telescopios y organizó talleres para reconocer objetos celestes.

Mirar el cielo también puede ser una forma de recorrer una ciudad: la noche convirtió la astronomía en una experiencia urbana. facebook.com/afastronomie/ La contaminación lumínica suele dificultar la observación astronómica en las grandes ciudades. Por eso los parques y espacios oscuros adquieren un valor especial.

Mendoza tiene una ventaja Combinando astronomía, gastronomía nocturna, música suave, caminatas y observación del cielo en circuitos turísticos, Mendoza puede realizar este tipo de actividades. De hecho el 20 de febrero último se hizo , “Estrellas del pasado”, una actividad gratuita que combinó naturaleza, actividad física y observación astronómica.