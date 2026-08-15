Cuando las estrellas se convierten en turismo
Una noche de observación astronómica permite apreciar estrellas, planetas, la Vía Láctea y las Perseidas en pleno corazón de una de las grandes capitales europeas.
En París, Francia, una noche de observación astronómica convirtió al cielo de esa ciudad en una experiencia cultural gratuita. En Square Louise Michel, junto al Sacré-Cœur, telescopios y especialistas permitieron observar estrellas, planetas y la Vía Láctea. La actividad formó parte de las Noches de las Estrellas, que combinaron astronomía, turismo, educación y espacio público.
Astronomía en plena ciudad
La actividad se realizó en la noche del 9 al 10 de agost último, entre las 21 y la 1. El lugar elegido fue la plaza Louise Michel, junto al barrio de Montmartre, uno de los puntos elevados de París.
El cielo como experiencia
La Asociación Francesa de Astronomía llevó telescopios y organizó talleres para reconocer objetos celestes.
La contaminación lumínica suele dificultar la observación astronómica en las grandes ciudades. Por eso los parques y espacios oscuros adquieren un valor especial.
Mendoza tiene una ventaja
Combinando astronomía, gastronomía nocturna, música suave, caminatas y observación del cielo en circuitos turísticos, Mendoza puede realizar este tipo de actividades. De hecho el 20 de febrero último se hizo , “Estrellas del pasado”, una actividad gratuita que combinó naturaleza, actividad física y observación astronómica.
Así Mendoza puede aprovechar este recurso de poseer naturalmente un cielo nocturno capaz de convertirse en experiencia de turismo sin grandes infraestructuras.
FUENTE: Sortiraparis y Association Française d'Astronomie.