Una de cada cuatro mujeres solteras no sabe dónde buscar pareja: qué pasa con las apps de citas

Las posibilidades para conocer a alguien parecen haberse multiplicado. Aplicaciones de citas, redes sociales y mensajes privados permiten entrar en contacto con personas que, hasta hace algunos años, probablemente nunca se habrían cruzado. Sin embargo, tener más opciones no significa que resulte más sencillo encontrar pareja .

Una de cada cuatro mujeres solteras consultadas reconoce que no sabe dónde ni cómo buscarla. El dato forma parte del informe Relaciones y masculinidades: cómo viven los vínculos los jóvenes argentinos , elaborado por Reyes Filadoro y Enter Comunicación.

El relevamiento también encontró una diferencia entre las experiencias de hombres y mujeres : el 65% de ellas considera que encontrar pareja es difícil o muy difícil , frente al 50% de los varones que comparte esa percepción .

La dificultad no parece estar vinculada con una pérdida generalizada del interés por construir relaciones. Por el contrario, al 81% de los encuestados le gustaría tener hijos y formar una familia. El deseo permanece, pero los caminos para conocer a alguien y sostener un vínculo se volvieron menos claros.

Entre quienes actualmente no están en una relación, el 18% asegura que disfruta de la soltería y de su independencia. Otro 17% explica que no encuentra personas de su agrado y el 14% responde que no sabe dónde ni cómo buscar pareja . En este último punto aparece una de las mayores diferencias: la respuesta fue elegida por el 25% de las mujeres solteras , frente a solamente el 5% de los hombres.

Fuente: Reyes Filadoro y Enter Comunicación. 643 casos relevados del 8 al 13 de junio de 2026 a nivel nacional, a través de encuestas online y coincidentales.

También intervienen otras razones. Algunos participantes dicen estar concentrados en su profesión, mientras que otros mencionan la falta de tiempo, la dificultad para relacionarse con desconocidos, experiencias afectivas negativas o la sensación de no encontrarse emocionalmente preparados para iniciar una relación.

Los resultados no describen a una generación que rechaza el compromiso, sino a personas que conviven con dos impulsos aparentemente contradictorios: quieren formar una familia, pero sienten que encontrar a alguien compatible requiere cada vez más energía.

Fuente: Reyes Filadoro y Enter Comunicación. 643 casos relevados del 8 al 13 de junio de 2026 a nivel nacional, a través de encuestas online y coincidentales.

Apps de citas: muchas opciones que no garantizan el encuentro

Tinder, Bumble, Happn y otras plataformas se instalaron como una alternativa para buscar pareja. No obstante, el informe señala que el 51% de los solteros consultados nunca utilizó una aplicación de citas. Entre los participantes de menor edad, la proporción se acerca a dos tercios.

Solo el 12% las usa actualmente, ya sea con frecuencia o de manera ocasional. Otro 17% las probó en el pasado, pero luego las abandonó, mientras que el 20% aclara que no está buscando pareja.

El uso también cambia según el género: el 15% de los varones recurre a estas aplicaciones, casi el doble que el 8% registrado entre las mujeres.

Las apps, entonces, no son necesariamente el principal lugar de encuentro de una generación que vive conectada. Para algunas personas, incluso pueden aumentar el cansancio y la indecisión. La sucesión de perfiles genera la sensación de que siempre podría aparecer alguien mejor y vuelve más difícil detener la búsqueda.

“Mientras más tenés para elegir, más miedo te da equivocarte”, expresó uno de los participantes de los grupos focales incluidos en la investigación.

Fuente: Reyes Filadoro y Enter Comunicación. 643 casos relevados del 8 al 13 de junio de 2026 a nivel nacional, a través de encuestas online y coincidentales.

Cuando las relaciones se viven como un catálogo

El 77% de los encuestados considera que las relaciones de pareja son actualmente más descartables y menos duraderas que en la época de sus padres. Además, el 72% siente que vincularse afectivamente demanda mucho esfuerzo emocional.

Las redes sociales también aparecen como parte del problema: el 57% cree que hicieron más difíciles las relaciones entre hombres y mujeres. Los mensajes sin respuesta, los “me gusta”, las personas seguidas y la comparación permanente incorporaron nuevas fuentes de ansiedad y desconfianza.

En los grupos focales surgió con frecuencia la idea de una “mercantilización” de los vínculos. Las personas pueden ser observadas dentro de un catálogo, comparadas y reemplazadas con rapidez. La cantidad de alternativas amplía las posibilidades de contacto, pero también puede debilitar la disposición a atravesar las dificultades propias de cualquier relación.

“Es más fácil conocer gente, pero es más difícil mantener el vínculo”, resumió otro de los participantes.

Fuente: Reyes Filadoro y Enter Comunicación. 643 casos relevados del 8 al 13 de junio de 2026 a nivel nacional, a través de encuestas online y coincidentales.

Cómo se realizó el estudio

El informe de Reyes Filadoro y Enter Comunicación relevó a 643 personas de entre 18 y 35 años de distintos puntos del país. La encuesta combinó 300 casos coincidentales y 343 respuestas obtenidas de manera online.

Por ese diseño, no se trata de una muestra probabilística pura. Los resultados permiten identificar tendencias y percepciones entre las personas consultadas, pero no deben proyectarse automáticamente sobre toda la población argentina. La investigación también incorporó seis grupos focales segmentados por edad y género y un análisis cualitativo de contenidos y conversaciones publicados en Instagram y YouTube.