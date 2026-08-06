Filmaron a una pareja teniendo relaciones sexuales en un auto en marcha y recibieron una fuerte multa

Dos turistas fueron sancionados en Marbella luego de que un conductor grabara la peligrosa escena sobre la autopista A-7. El video se viralizó y permitió identificarlos.

Una pareja de turistas fue multada por la Guardia Civil de España después de ser filmada mientras mantenía relaciones sexuales dentro de un auto en movimiento. El episodio ocurrió en la autopista A-7, a la altura de Marbella, y quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en las redes sociales.

Las imágenes fueron tomadas por otro automovilista y mostraban a la pareja dentro de un vehículo alquilado, mientras circulaba por una de las rutas más transitadas de la Costa del Sol. Según indicaron las autoridades, uno de los involucrados conducía durante el hecho, lo que generó un serio riesgo para la seguridad vial.

El video de la pareja teniendo relaciones Luego de que la grabación se viralizara, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga inició una investigación para reconocer el automóvil y localizar a sus ocupantes. Tras realizar distintas averiguaciones, los agentes identificaron el vehículo y notificaron a los dos turistas por las infracciones cometidas.

Las sanciones aplicadas a la pareja De acuerdo con la información oficial, ambos fueron sancionados por conducción negligente y por viajar sin el cinturón de seguridad. Las dos conductas están contempladas como faltas dentro del Reglamento General de Circulación español.

Como los involucrados eran visitantes extranjeros y se encontraban de vacaciones en la zona, debieron pagar las sanciones en el momento. Este procedimiento se aplica en España para determinados casos en los que las personas multadas no residen en el país.