Un policía fue filmado teniendo relaciones sexuales al lado del patrullero y lo echaron de la fuerza

El agente de 22 años fue grabado por una cámara de seguridad mientras mantenía relaciones sexuales al lado del patrullero en plena vía pública.

Un escandaloso episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Cañuelas, donde un policía fue filmado teniendo sexo al lado del móvil. Producto de lo ocurrido, el agente fue desvinculado de la fuerza.

Video: un policía fue filmado haciendo el amor al lado del patrullero Un policía fue filmado haciendo el amor al lado del patrullero y lo echaron de la fuerza El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo, cerca de las 5.45 de la mañana, en las inmediaciones del Country Cañuelas Golf. Allí, un agente de 22 años fue grabado por una cámara de seguridad mientras tenía relaciones sexuales al costado del patrullero y en plena vía pública.

Según trascendió, el efectivo estuvo detenido en el lugar unos diez minutos junto a una civil. Las imágenes y el recorrido que siguió el GPS fueron claves para identificar al implicado.