Marcha por la inseguridad en Mar del Plata: fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía

Vecinos autoconvocados de Mar del Plata se movilizaron para reclamar medidas de seguridad tras una serie de asesinatos y femicidios.

Vecinos autoconvocados realizaron, este miércoles, una marcha en Mar del Plata para reclamar mayor seguridad tras los hechos violentos registrados durante el último fin de semana, entre ellos el femicidio de Johana Mailén Antonich.

La protesta derivó en incidentes frente a la Jefatura Departamental, donde un grupo de manifestantes intentó derribar las rejas de acceso e ingresar al edificio, mientras efectivos policiales montaban un operativo para impedirlo.

Mirá el video de los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en Mar del Plata La movilización comenzó cerca de las 12 en la intersección de las avenidas Luro e Independencia y avanzó hasta el Palacio Municipal, donde los vecinos expresaron su reclamo por la situación de la seguridad en la ciudad. Más tarde, la marcha continuó hacia el centro y se dividió en dos grupos con distintos destinos.

Uno de los sectores se dirigió al Palacio de Tribunales, donde familiares de Mailén Antonich reclamaron justicia por el femicidio de la joven de 25 años. El otro avanzó hasta la Jefatura Departamental, donde se registraron los momentos de mayor tensión.