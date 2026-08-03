Intentaron robarle a Luis Petri: la Policía identificó y demoró a 5 personas

El diputado nacional denunció un intento de robo en su camioneta que había dejado estacionada en la vía pública en el centro de la Ciudad de Mendoza.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, sufrió un intento de robo este domingo por la noche en la Ciudad de Mendoza. El dirigente político mendocino denunció que la lona de la caja de su camioneta fue tajeada mientras estaba estacionada en la vía pública. La Policía reconstruyó el hecho a través de las cámaras de videovigilancia y demoraron a 5 personas.

El hecho se produjo alrededor de las 22:39 de este domingo en la intersección de las calles Mitre y Rivadavia, donde Petri había dejado estacionada su camioneta Chevrolet S-10 en la vía pública.

El legislador nacional dio aviso al 911 luego de observar al salir de su domicilio a una persona alejarse del lugar y constatar que la lona que cubría la caja de su camioneta tenía un corte transversal, aunque no faltaban pertenencias.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) inició el análisis de las cámaras de videovigilancia. Las imágenes permitieron identificar a dos sospechosos merodeando el vehículo y reconstruir su recorrido desde que se aproximaron hasta que provocaron el daño en la lona y escaparon por calle Montevideo.