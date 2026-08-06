Histórico caso: Lucas, el primer perro que cobrará una pensión alimenticia tras la separación de sus dueños

Un perro se convirtió en protagonista de un fallo sin precedentes luego de que la Justicia le reconociera el derecho a recibir una pensión alimenticia tras el divorcio de sus dueños. La resolución obliga al hombre a entregar una suma mensual para cubrir parte de la manutención del animal.

El protagonista de la historia es Lucas, un husky siberiano de tres años que vivía con una pareja de Villahermosa, en el estado de Tabasco, México. Después de 14 años de matrimonio, sus cuidadores decidieron separarse y comenzó una disputa para determinar quién asumiría los gastos de la mascota.

Según trascendió, el hombre no quiso quedarse con Lucas ni continuar haciéndose cargo de sus necesidades. Ante esa situación, la mujer, conocida públicamente como Doña Blanquita, recurrió a la Justicia para garantizar que el perro pudiera conservar los cuidados que había recibido durante la convivencia familiar.

El proceso judicial se extendió durante unos diez meses. Finalmente, una jueza de familia resolvió que el exmarido deberá pagar una pensión mensual de 700 pesos mexicanos y colaborar con los gastos veterinarios de Lucas . En dólares serían unos 41 dólares o 61.000 pesos argentinos.

La cifra establecida representa aproximadamente la mitad del dinero necesario para mantener al husky. Al momento de tomar la decisión, la Justicia también contempló que el perro había formado parte activa de la familia, realizaba viajes junto a la pareja y recibía atención y cuidados de ambos.

La Justicia ordenó un pago mensual y aportes para cubrir los gastos veterinarios del perro.

La causa fue impulsada de manera gratuita por la abogada Bellanila Andrea Hernández, quien argumentó que los perros y gatos son seres sintientes y que su bienestar debe ser protegido incluso cuando una pareja decide ponerle fin a su matrimonio.

Un fallo que podría cambiar otros divorcios

La sentencia convirtió a Lucas en el primer perro de México en recibir formalmente una pensión alimenticia después del divorcio de sus dueños. El caso podría servir como antecedente para futuras separaciones en las que se discuta quién debe hacerse cargo de una mascota adquirida durante el matrimonio.

El fallo también pone nuevamente en discusión el lugar que ocupan los animales dentro de las familias. En lugar de tratarlos únicamente como bienes que deben repartirse, la resolución consideró sus necesidades, el vínculo construido con sus cuidadores y los gastos indispensables para garantizar su bienestar.