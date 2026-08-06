"Fue devastador": habló la pareja de la niñera argentina detenida por ICE antes de viajar al Mundial

La detención de Iliana Lick, la argentina de 30 años arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) cuando viajaba a ver a la Selección en el Mundial 2026 , sumó un nuevo capítulo con el testimonio de su pareja , Steven Melchiorre , quien relató cómo recibió la noticia y cuestionó el procedimiento de las autoridades migratorias.

Melchiorre recordó que la última vez que vio a Iliana fue el 11 de julio, cuando la dejó en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. La joven tenía previsto volar hacia Kansas City para asistir a un partido de la Selección argentina.

Minutos después de despedirse, recibió una llamada que, según contó en una entrevista con CBS News, cambió por completo sus vidas.

“Lloraba sin parar. Me dijo: ‘ICE me arrestó . Estoy en el centro de detención de Filadelfia’”, recordó al reconstruir aquella conversación.

El hombre aseguró que la noticia fue completamente inesperada. “Fue devastador” , resumió al describir el impacto que le provocó enterarse de la detención de la mujer, con quien convive desde hace dos años en Filadelfia.

Según explicó, Iliana había ingresado legalmente a Estados Unidos y se encontraba realizando los trámites para regularizar su permanencia en el país. En ese sentido, sostuvo que nunca incumplió con las obligaciones impuestas por las autoridades migratorias.

“Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió un delito, nunca dejó de cumplir con sus obligaciones. Fue una sorpresa que la arrestaran”, afirmó durante la entrevista.

Qué dijo el Departamento de Seguridad sobre la situación de la Argentina

La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin embargo, difiere del relato de la pareja. El organismo informó que Lick ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país una vez vencido el plazo autorizado por su visa.

Además, aclaró que tener una solicitud migratoria en trámite o una autorización de trabajo no implica, por sí sola, un estatus legal que impida una detención por parte de las autoridades.

Qué dijeron las familias con las que trabajaba Iliana

Más allá de la situación migratoria, Melchiorre sostuvo que Iliana había construido su vida en Filadelfia, donde trabajaba como niñera y mantenía un fuerte vínculo con las familias para las que cuidaba niños.

Una de ellas, representada por Carolyn Bavington, también habló con CBS News y expresó el impacto que generó la detención. “Sentimos muchas emociones. Estuvimos tristes, enojados y asustados. Tratamos de encontrar la manera de ayudar”, manifestó.

El caso de la argentina trascendió en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. En las últimas semanas, ICE reforzó los controles en distintos aeropuertos de Estados Unidos e incrementó las detenciones de personas acusadas de incumplir la normativa migratoria.

Actualmente, Iliana Lick permanece alojada en un centro de detención de Nuevo México mientras espera una resolución judicial sobre su situación. Su defensa busca que pueda recuperar la libertad bajo fianza, aunque la posibilidad de una deportación continúa vigente.

“Es muy duro ver que alguien que está tan arraigado a una comunidad, que simplemente iba a viajar para ver un partido de la Argentina, termine siendo arrestado en un aeropuerto”, concluyó Melchiorre, quien junto a familiares y amigos impulsa una campaña para reunir fondos destinados a cubrir los gastos legales del proceso.