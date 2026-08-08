Violenta pelea de pareja en San Carlos: discusión, golpes y una víctima hospitalizada

En San Carlos, un hombre de 41 años sufrió una herida de arma blanca en el tórax. La mujer involucrada, de 25 años, aseguró que se defendió tras ser golpeada.

En San Carlos, un hombre fue herido por su pareja tras una fuerte discusión. Debido a la gravedad de la lesión fue trasladado al hospital Scaravelli.

Una discusión entre una pareja terminó con un hombre de 41 años gravemente herido en San Carlos. El episodio ocurrió durante la noche del viernes en una vivienda de calle Fray Francisco Inalicán y, debido a la gravedad de la lesión, la víctima debió ser trasladada a un hospital.

Según el reporte policial, la mujer involucrada, de 25 años, manifestó que ambos habían mantenido una discusión y que el hombre la habría golpeado. De acuerdo con esa versión, ella se habría defendido utilizando un arma blanca.

La mujer también aseguró haber recibido un golpe en la zona del cuello y la cervical y señaló que desde hace tiempo sería víctima de situaciones de violencia de género.

Cuando los efectivos intervinieron, el hombre ya se había presentado en la Comisaría 18.ª de San Carlos con una herida en la zona torácica. La Policía había sido alertada previamente a través de un llamado al 911 por el episodio de violencia entre la pareja.

El hecho quedó bajo investigación para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.