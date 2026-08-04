Qué municipio se postuló para ser la nueva casa del Hipódromo de Mendoza

Hacia finales del pasado mes de marzo, el intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli, confirmó durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que el predio en donde funciona el Hipódromo de Mendoza sería urbanizado . Ante esta situación, surgió el interrogante sobre dónde se llevarían las actividades hípicas.

Ante este escenario, quien se refirió al tema fue Alejandro Morillas , intendente de San Carlos , que postuló al departamento del Valle de Uco para que sea sede del nuevo hipódromo. Según explicó el jefe comunal en Libre de Humo por la 105.5 FM, MDZ Radio , el departamento cuenta con un predio de 100 hectáreas apto para el desarrollo del proyecto.

De acuerdo a lo expresado por Morillas , ya le ha manifestado tanto al gobierno provincial como al intendente de Godoy Cruz que " San Carlos tiene un predio en Paso de las Carretas, de unas 100 hectáreas, con pozo de agua y con todo lo necesario para un emprendimiento de esas características", y que al departamento que él comanda le "encantaría poder desarrollar ahí el hipódromo ".

Uno de los argumentos esgrimidos por el intendente para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto en San Carlos es que esto permitiría unir "lo que es el sur de la provincia con todo el norte".

Además, sostuvo que la instalación del hipódromo en el predio propuesto no generaría inconvenientes para la población y se transformaría en una fuente de trabajo para los ciudadanos del lugar.

El intendente Alejandro Morillas quiere llevar el Hipódromo de Mendoza a San Carlos. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Otro aspecto que destacó es que San Carlos se encuentra trabajando con un "LAD, que es un lugar apto para el despegue para ir trabajando en un aeródromo en el futuro", situación que Morillas resalta que "le vendría muy bien a los mendocinos".

"O sea, que tiene muchas condiciones como para poder trasladar el hipódromo allá y que no genere los problemas que se puede generar en otros centros que son más urbanos", concluyó la argumentación del intendente sancarlino.

Si bien Morillas expuso una serie de ventajas para instalar el hipódromo en San Carlos, también remarcó que la decisión final no depende de él, sino que recaería sobre Provincia. "Dependerá de Juegos y Casinos", sostuvo el jefe comunal. En ese sentido, aseguró que desde el departamento del Valle de Uco se encuentran "avanzando en el tema".

Alejandro Morillas sobre el accidente en el que un árbol mató a dos personas

Por otro lado, el intendente de San Carlos también se refirió a uno de los temas que ha generado mayor impacto en los últimos días: la trágica muerte de Fabio Pompei y Fabiana Piedi, quienes fallecieron luego de que el sábado por la tarde cayera un árbol sobre la camioneta en la que circulaban por la ruta 143, en la localidad de Pareditas.

Al referirse al tema, el jefe comunal reafirmó los dichos que había expresado en un video difundido en sus redes sociales: "la arboleda que está al costado de las rutas nacionales es de responsabilidad de Vialidad Nacional". En ese sentido, Morillas contó que el municipio no puede tomar acciones sin contar con el permiso de las autoridades nacionales. "Para poder tomar cualquier tipo de acción debemos tener un permiso de ellos. No podemos tocar ningún ejemplar si no hay un permiso, que a veces ese permiso tiene un trámite burocrático bastante extenso y complicado", remarcó.

Además, contó que el lunes se hizo presente personal de Vialidad Nacional, que le expresó que el organismo no cuenta con presupuesto necesario para llevar a cabo las tareas y que lo único que podían hacer es otorgar los permisos necesarios. "No solo no ponen nada, sino que son burocráticos. Es muy preocupante el tema", reclamó. Según lo expresado por el intendente, son varios los pedidos realizados a Vialidad Nacional, siendo el último uno efectuado el pasado 30 de junio.

Sobre las acciones de la comuna tras la tragedia, Morillas explicó que el sábado se llamó a un comité de crisis, compuesto por Gendarmería Nacional, Policía Rural, Policía de Mendoza, Bomberos para "poner en acción un plan urgente, ya que lo emergente nos está superando, y para empezar ya mucho más fuerte con la tala de estos árboles peligrosos (...) Pedí permiso al Concejo Deliberante para que me apoyen e ir con la Municipalidad y los privados a hacer el trabajo que haya que hacer".

Según el relevamiento realizado por el municipio de San Carlos, en los arbolados que son de responsabilidad de Vialidad Nacional hay "por lo menos 60 o 70 ejemplares que hay que, directamente, sacarlos". Además, de los 7.000 árboles del ejido municipal que fueron censados, hay un "30% que son peligrosos".