Qué dijo Costarelli del plan para trasladar el Hipódromo y urbanizar el enorme predio

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli , volvió a referirse al plan para trasladar el Hipódromo de Mendoza, ubicado en el corazón de Godoy Cruz y destacó la ubicación estratégica que tiene el predio donde está ubicado para el potencial crecimiento urbano del municipio.

Este plan había sido confirmado por el jefe comunal meses atrás durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Godoy Cruz y había generado una fuerte controversia con la “familia del turf” de la provincia, quienes cuestionaron que se avance una iniciativa sin consultarle a las personas que actualmente viven de esta actividad.

Costarelli manifestó que existe un máster plan que prevé como medida inicial el traslado del hipódromo a otro departamento y posteriormente avanzar con un ambicioso proyecto de urbanización e inmobiliario en el predio de 40 hectáreas ubicado actualmente en las inmediaciones del Corredor del Oeste.

“Nosotros tenemos un máster plan que todavía no tiene un plazo de ejecución. Como primera medida, lo que se tiene que hacer ahí es trasladar esa actividad, que es el turf en Mendoza”, expresó el intendente este martes tras el anuncio de la demolición de la ex bodega Filippini para la apertura de una nueva calle.

No obstante, hizo hincapié en que todavía no hay una fecha prevista para que se avance con este plan y que todavía se encuentra en análisis la propuesta.

“Quiero transmitir tranquilidad porque después empiezan en las redes los insultos y los agravios diciendo que va a desaparecer el turf de Mendoza. Y no es así, el hipódromo se va a trasladar a otro departamento y ese es el punto número uno”, expresó.

Por otro lado, Costarelli subrayó que la segunda etapa de esta iniciativa tiene que ver con el plan de urbanización de ese predio. “Nosotros hemos desarrollado con urbanistas importantes un máster plan para desarrollar el Hipódromo. Es un terreno que tiene una ubicación estratégica para el crecimiento y el desarrollo de Mendoza”, afirmó.

En esta línea aseguró que “obviamente no es un plan que tenga plazos ni que va a ser en el corto tiempo, pero estamos sentando las bases para la Mendoza que viene y el potencial crecimiento de Mendoza”.