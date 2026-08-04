Demolieron una histórica bodega abandonada en Godoy Cruz para abrir una nueva calle

La histórica bodega Filippini que se encontraba abandonada desde hace 50 años fue finalmente demolida en el marco de las obras para la apertura de una nueva calle en esa zona del departamento de Godoy Cruz de Mendoza.

Los trabajos de movimiento de suelos comenzaron hace días y este lunes se demolió la fachada que daba a las calles Rawson y Barcala, en las cercanías del Acceso Sur.

La Municipalidad de Godoy Cruz asignó un presupuesto de más de $970 millones para la obra que consiste en la apertura de una nueva calle en los terrenos de la ex Bodega Filippini que en algún momento llegó a convertirse en un “aguantadero” para personas en situación de calle.

El proyecto consiste en la creación de una nueva traza vial de la calle Cordón del Plata que conectará las calles Roca y Barcala, estableciendo una vinculación este-oeste en este sector cercano al Acceso Sur.

La nueva calle atravesará los terrenos de la histórica Bodega Filippini, inaugurada a comienzos del siglo XX y que cerró definitivamente en la década de 1970.

El proyecto consiste en la creación de una nueva traza vial de la calle Cordón del Plata. Gianni Pierobon / MDZ

Demolición y nueva calle

La demolición alcanza a todo el predio con una superficie aproximada de 5.067 metros cuadrados en el distrito de Las Tortugas, en Godoy Cruz.

Los trabajos de infraestructura consisten en la apertura de la calle Cordón del Plata situada en los terrenos de la ex Bodega Filippini ubicada entre las calles Barcala y Roca. La nueva traza será paralela a la calle Rawson y se ubicará al norte de esa importante arteria godoycruceña.

Los trabajos en la histórica bodega Filippini

Además de la demolición se avanzará con la limpieza del terreno y la urbanización. Gianni Pierobon / MDZ

Además de la demolición se avanzará con la limpieza del terreno y la urbanización del mismo que comprende los trabajos de cordón, banquina, cuneta, nichos forestales, cierre perimetral del predio, veredas y asfalto. Por la calle se realizará la red de agua y cloaca, como así también el alumbrado público.

Esta apertura de calle contempla las siguientes tareas:

Red de cloacas

Red de agua

Urbanización (cunetas, banquinas, cordones, nichos forestales, losas esquinas, veredas, etc.)

Pavimentado de la calle

Red Eléctrica (alumbrado público)

Pintura vial

Cierre olímpico de todo el predio.

Los planes del municipio apuntan a que una vez finalizada la apertura de la nueva calle, los terrenos sean destinados a futuros desarrollos inmobiliarios.