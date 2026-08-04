Hebe Casado atacó la "doble vara K" tras el pedido especial de Anabel Fernández Sagasti por su embarazo

La vicegobernadora mendocina Hebe Casado criticó la “doble vara” del kirchnerismo tras el pedido de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti de sesionar de manera remota en el Congreso por el estado avanzado de su embarazo. La vice mandataria provincial recordó un caso similar de una legisladora provincial que fue cuestionado desde el peronismo local.

Fernández Sagasti pidió formalmente a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que le permita participar, debatir y votar de manera remota en las próximas sesiones de la Cámara Alta. La senadora se encuentra en Mendoza y por prescripción médica tiene prohibido realizar viajes de larga distancia debido a que cursa un embarazo de 32 semanas.

Tras este pedido, la vicegobernadora salió a cruzar al kirchnerismo en redes sociales y recordó un caso similar que ocurrió en la Legislatura de Mendoza con la senadora radical oriunda de San Rafael, Laura Sainz.

“El año pasado, misma situación de una legisladora provincial, el partido de Anabel se oponía a que sesionara por zoom. La doble vara k no falla”, expresó Casado a través de su cuenta personal de la red social X.

Al mismo tiempo, remarcó que “obviamente que en esto estoy a favor de que le permitan a Anabel participar vía remota como estuve el año pasado a favor que lo hiciera Laura en el senado provincial”.

El año pasado, misma situación de una legisladora provincial, el partido de Anabel se oponía a que sesionara por zoom. La doble vara k no falla. https://t.co/130QLaTRcp

La vice mandataria recordó el caso que generó controversia el año pasado en el Senado provincial. La senadora Sainz participó por Zoom desde San Rafael de una sesión cursando las últimas semanas de un embarazo de riesgo. Sin embargo, el hecho generó un fuerte debate entre el peronismo y el oficialismo provincial por la vigencia de la resolución que permitía sesionar de forma remota la cual había sido aprobada exclusivamente para el contexto de la pandemia del coronavirus

“Estar embarazada no es una enfermedad incapacitante, en mi primer embarazo, rompí bolsa en un quirófano, estaba ayudando en una cirugía. En mi segundo embarazo atendí consultorio hasta las 22 hs, y me interné al otro día a las 7 de la mañana”, añadió Casado haciendo hincapié en su experiencia personal.