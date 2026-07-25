Endo Verde ganó de punta a punta el Clásico Santo Patrono Santiago

El caballo sanjuanino dominó por completo la prueba principal de la 71° edición del Clásico Santo Patrono Santiago.

Endo Verde ratificó su gran presente al imponerse este sábado 25 de julio en la 71ª edición del Clásico Santo Patrono Santiago Copa Canal 9 Televida, la competencia más importante de la octava reunión del calendario del Hipódromo de Mendoza.

Con Lucas Noriega como jinete, el ejemplar nacido en San Juan tomó el liderazgo desde la largada, administró la ventaja durante todo el recorrido y culminó a la cabeza con comodidad tras recorrer los 2.200 metros en un tiempo de 2 minutos, 18 segundos y 1/5.

La victoria reafirmó el gran presente del equino, que meses atrás también había conquistado el Clásico Vendimia 2026, consolidándose como uno de los caballos más destacados de la temporada en el turf cuyano.

Detrás del ganador finalizaron Tambaqui, conducido por Silveyra, mientras que Irlam, con Tempestti en la silla, completó el podio de una carrera que tuvo un claro dominador de principio a fin.

Así ganó Endo Verde el Clásico Santo Patrono Santiago Endo Verde ganó la prueba de punta a punta. X: @UTTAturfyafines Cómo fue la jornada del Clásico Santo Patrono Santiago La reunión hípica incluyó diez competencias, entre ellas siete pruebas de larga distancia y tres cuadreras, con la participación de destacados exponentes del denominado turf chacarero, una modalidad que mantiene una fuerte tradición en Mendoza.